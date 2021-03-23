День цуценят: смішні відео, які покращать вам настрій

23 березня у світі відзначають День цуценят. Це свято із соціальним підґрунтям, щоб нагадати: кожне цуценя потребує теплої домівки і люблячого господаря.

Відзначати свято на честь цуценят почали з 2006 року у США. Його ініціювала спеціалістка з виховання домашніх тварин Коллін Пейдж.

До речі Українські прикордонники показали своїх цуценят: милі фото

День цуценят: що це за свято

Мета дня цуценяти благородна: залучити до піклування про цуценят-сиріток та спонукати до того, аби обирати собак саме з притулку. Свято привертає увагу суспільства до того, що тваринкам потрібні люблячі господарі та затишна домівка.

23 березня – чудова можливість зробити якусь тваринку щасливою, взявши з притулку чи з вулиці. Або ж просто провести цілий день зі своїм улюбленим цуциком і пригостити його смаколиком.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Якщо ви хочете привітати власників цуценят зі святом милими картинками, тоді переходьте за цим посиланням. Ми підготували милу підбірку.

Смішні відео з цуценятами

Звісно, у такий день не можна обійтися без замилування маленькими песиками. Тому тримайте обрані відео з кумедними малюками-песиками.

Інколи цуцик хоче пригрозити і нагадати, що він скоро буде тим, про кого на паркані писатимуть "злий пес". Але виглядає це мило і кумедно.

Смішний гавкіт цуценят: дивіться відео

Померанські шпиці навіть коли виростають схожі на іграшкових песиків. Що вже й казати про те, які вони милі у дитинстві. Ці крихітки у декілька разів менші за капці і нагадають пухнасті м'ячики.

Малесенькі шпиці як іграшки

Що може бути милішим, ніж маленькі діти, які бавляться з цуценятами?

Як діти ладнають з цуценятами: смішні моменти на відео

Свято має й соціальне підґрунтя і покликане зменшити кількість бездомних непородистих собак. Тому не можемо не показати цих милих цуценят зі звичайного українського подвір'я.

Смішні цуценята на подвір'ї

Крихітки, які щойно з'явилися на світ – це як особливий вид мистецтва. Мало хто не замилується таким малесеньким цуценям, ще й коли воно смішно пищить.

Як пищить новонароджене цуценя – додивіться відео до кінця

Вітаємо усіх власників цуценят зі святом! Хай ваш улюбленець завжди тішить вас і буде активним та здоровим!