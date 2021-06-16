День морських черепах: маловідомі факти про тварин, які можуть зникнути

Здорову фауну океану неможливо уявити без морських черепах. Аби підняти важливу тему їхнього зникнення, у світі 16 червня відзначають спеціальне свято – День морської черепахи.

6 з 7 видів морських черепах у всьому світі перебувають під загрозою зникнення через браконьєрство, рибальські знаряддя, забруднення пластиком та інші "діяння" людини. Природоохоронні організації б'ють на сполох, адже загроза з кожним роком лише збільшується.

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День черепахи відзначають двічі

Свято на честь саме морських черепах у червні – 16 числа, запровадила незалежна природоохоронна організація WWF. Є ще одне свято, яке відзначають на честь цих тварин – всесвітній день черепахи 23 травня. Його запровадило Американське товариство порятунку черепах.

Зрештою, суперечок щодо того, що днів на честь цих тварин багато, немає, а їхній захист незмінно потребує інформаційного розголосу.



Черепашки-немовлята у піску на пляжі / Фото з fisheries.noaa.gov

Маловідомі факти про морських черепах

1. Зелені морські черепахи – це те, що вони їдять

Вид, що називається зелена морська черепаха – унікальний з-поміж своїх черепахових родичів. Вони в основному травоїдні і харчуються переважно морськими травами та водоростями. Така їжа надає їхнім хрящам і жиру зеленуватого кольору. Власне, звідси і походить назва.



Зелене забарвлення морської черепахи / Фото з lifeforlifeturtles

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2. Морські черепахи не втягуються у свої черепашки

На відміну від інших черепах, морські черепахи не можуть втягнути ласти і голову в свої панцирі. Великі лапи у формі весла роблять їх дуже спритними та граціозними плавцями. У воді задні ласти черепахи використовують як кермо для управління.

3. Морські черепахи відкладають яйця у гніздо, яке вони копають у піску задніми ластами

Зазвичай вони відкладають по 100 – 125 яєць у яму і гніздяться кілька разів: приблизно 2 тижні, протягом декількох місяців. Щойно з'явившись, крихітні черепахи поспішають до моря і прямують у берег у відкритий океан. Морські черепахи стикаються з багатьма загрозами, але ті, що виживають, мають десятки років.



Малі черепахи поспішають в океан / Фото з fisheries

4. Морські черепахи – дайвери і можуть тривалий час перебувати під водою

Як плазуни, морські черепахи дихають повітрям, але вони здатні занурюватися під воду на години. Інколи вони навіть сплять під водою. Більшість морських черепах проводять все життя в морі, повертаючись лише на гніздові пляжі, щоб відкласти яйця.

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5. Температура піску визначає стать черепашки

Стать морських черепах, як і багатьох інших черепах, визначається температурою в гнізді. Більш холодні температури інкубації дають самців, а більш теплі температури інкубації – самок. Температури, які коливаються між двома крайніми явищами, даватимуть поєднання чоловічих та жіночих статей.



Стать морської черепашки визначає температура піску / Фото з seeturtles.org

Як допомогти морським черепахам не зникнути

Морським черепахам, аби не зникнути, потрібна допомога. І долучитися до цього може кожен. Ось деякі способи захисту морських черепах.

1. Просто скажіть "ні" пластику. Морські черепахи та інші жителі океану помилково сприймають пластик як їжу і ковтають його.

2. Зменште свій вуглецевий слід. Зміна клімату впливає на здоров'я коралових рифів, які є життєво важливими для виживання черепашок.

3. Не купуйте сувеніри та інші предмети, виготовлені з оболонки черепашок. На жаль, на екзотичних островах такі "презенти" – частий товар у місцевих.

4. Ретельно підбирайте сонцезахисний крем. Хімічні речовини в деяких типах сонцезахисних кремів можуть пошкодити коралові рифи та забруднити середовище проживання черепах.

5. Пожертвуйте на гідну справу. Існує багато організацій, які працюють над захистом цих тварин. Будь-яка з організацій-учасниць буде вдячна за вашу підтримку. З однією з провідних таких організацій можна ознайомитися за цим посиланням.