Туристи помітили дельфінів на узбережжі в Південній Каліфорнії – вражаюче відео

У США туристи, які пропливали на кораблі, помітили дельфінів. Ціла зграя ссавців пливла відразу перед кораблем.

Це трапилось біля берегів пляжу в Ньюпорті, що у Південній Каліфорнії. Люди спостерігали за тваринами та знімали видовище на відео.

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Дельфіни пропливали біля людей

На відео помітно, як ціла зграя дельфінів пливла біля корабля. Вони періодично й синхронно вистрибували з води. Вважається, що таким способом дельфіни плавають найшвидше. Адже, вистрибуючи, вони пришвидшують свій рух, а також вдихають повітря.

Туристи на судні для спостереження за китами біля узбережжя Південної Каліфорнії в захваті від групи дельфінів, які пропливали поруч із їхнім кораблем,

– мовиться у повідомленні.

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Ба більше, це не вперше дельфіни тішать людей біля узбережжя Південної Каліфорнії. Вони часто потрапляють на очі туристів, коли пропливають біля кораблів.

Видання ВВС пише, що у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії живе одна з найбільших колоній дельфінів.

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