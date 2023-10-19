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Дельфіни заводять друзів під час "бенкету" з лососем

Не секрет, що дельфіни зазвичай живуть групами. Проте, вперше було виявлено, що вони стають більш соціальними, коли не турбуються про своє виживання.

Відповідним дослідженням керував доктор Девід Фішер. Його команда почала вести спостереження за поведінкою тварин біля східного узбережжя Шотландії з 1989 року. Йдеться про рід дельфінів, відомий як "афалін".

Недавнє дослідження, проведене вченими, пролило світло на соціальну динаміку дельфінів, в залежності від кількості доступної їжі та змін у кліматі. Воно показало, що дельфіни виявляють підвищену комунікабельність зі своїми однолітками, коли в місцевих водах є велика кількість лосося, улюбленої здобичі.

Це відкриття свідчить про те, що відсутність занепокоєння щодо забезпечення джерела харчування підсвідомо зменшує конкуренцію між дельфінами, сприяючи більшій схильності до інтерактивної поведінки всередині групи.

Дельфіни заводять друзів, коли лосось більш доступний у їхньому середовищі / Фото UnSplash

Дельфіни дуже соціальні тварини

Фішер також пролив світло на вплив індексу північноатлантичних коливань (зміна клімату) на популяції дельфінів. Уточнюючи, що цей індекс не має миттєвого впливу на рівень популяції групи, він заявив, що існує дворічна затримка, протягом якої показник зменшує доступність здобичі дельфінів. Отже, цей показник зрештою впливає на розмір груп дельфінів, які вони утворюють.

Отже, це вперше коли ми виявили відмінності в індивідуальній соціальній поведінці для цієї популяції дельфінів. Але факт того, що дельфіни посилюють між собою соціальну взаємодію упродовж місяців, коли мають більший доступ до їжі, був дещо очікуваним,

– заявив Фішер.

Він додав, що дельфіни дуже соціальні тварини. Тому, коли їжі не вистачає, вони починають шукати ресурси в інших частинах світу. А, отже, з часом також вступають там у соціальні контакти, що призводить до збільшення популяції.

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