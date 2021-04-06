Далматин: характер, особливості догляду і проблеми зі здоров'ям

Джерело:24 канал
Далматин – одна з найвпізнаваніших порід собак. Світову популярність цим білим в чорну крапочку песикам приніс мультик "101 далматинець". Сама ж порода є дуже давньою і зустрічалася навіть у Стародавньому Єгипті.
Який характер у далматинів, особливості догляду і найпоширеніші проблеми зі здоров'ям, читайте у нашому матеріалі.
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Порода далматин має багатовікову історію: назвати її нещодавно виведеною – груба помилка.
У різні часи далматинів називали по-різному:
У країнах Середземномор'я при розкопках міст, що відносяться до 4000 – 2000 років до нашої ери, були знайдені фігурки плямистих собак типу далматин. Зображення собак з таким забарвленням зустрічаються з часів Стародавнього Єгипту.
В 1540 – 1570 роках, в Англію завезли далматинів з материка, і перший час англійці називали їх італійської собакою. Супровід кінних екіпажів, сила, витривалість і безстрашність зробили цих собак постійними супутниками англійської знаті.
У Франції до середини XVII століття далматин брав участь у лицарських і королівських полюваннях на великого звіра.
Герб Хейдона у графстві Норфолк у Великій Британії / uk.wikipedia.org
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Сучасну назву породі дав зоолог Томас Пеннант в 1771 році. У своїй праці Synopsis of Quadrupeds він описав цю породу собак як дуже незалежну і називав їх "Dalmatian", а в якості батьківщини цієї породи привів Далмацію (Балкани). Втім, достеменно невідомо, де саме виникла порода. Як інші варіанти походження – Індія, Єгипет.
І назва "далматин", і "далматинець", які поширені в українській мові, можуть використовуватися паралельно. Щоправда, офіційна назва, яка занесена у FCI – "далматин".
У роки Другої світової війни, далматини в США – одна з чотирьох порід собак, які використовувалися воєнізованим корпусом К-9.
Далматин в армії США у 1943 році / uk.wikipedia.org
Дорослий далматин важить понад 20 кілограмів / Фото з Unsplash
Далматин – це доброзичливий і товариський собака. Він потребує активностей, а якщо виконує недостатньо вправ, може стати гіперактивними. Їм потрібні постійні фізичні навантаження, тривалі прогулянки і багато руху, інакше у Вашому домі поселиться хаос.
Далматин відданий і завжди хоче догодити, цим собакам подобається бути в компанії та бавитися.
Однак їхня сила та витривалість іноді може стати проблемою для деяких власників. Далматин може на себе взяти домінантну роль в сім'ї, тому вкрай важливо дати йому зрозуміти, хто в домі є лідером.
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Далматинец буде користуватися тим, якщо господар нічого не робить з його поганою поведінкою. Втім, їх легко "перевиховати" і "приструнити".
Далматин – дуже активний пес, якому потрібні великі фізичні навантаження / Фото з Unsplash
Глухота – найпоширеніша проблема зі здоров'ям у породи, і собак необхідно обстежувати на глухоту з молодих років. 10 – 12% цуценят далматинів народжуються глухими.
Вони також схильні до появи каменів у сечовому міхурі.