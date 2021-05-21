Найкумедніші фото диких тварин: з'явилася перша порція смішинок

Щороку проводиться всесвітній конкурс кумедної фотографії дикої природи Comedy Wildlife Photography Awards. Журі вирішило підігріти інтерес соцмереж і вже показало гідні світлини, які надійшли на конкурс.
Цьогорічне змагання Comedy Wildlife Photography Awards почалося 1 березня і триватиме до 30 червня.
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Нагороду Comedy Wildlife Photography Awards заснували у 2015 році професійні фотографи Пол Джойнсон-Хікс та Том Саллам. Організація заявляє, що вони хотіли створити конкурс, який зосереджувався б на світлій стороні фотографії дикої природи та допомагав би сприяти збереженню дикої природи та середовищ існування за допомогою гумору.
Переможець 2020 – кумедна черепаха Террі
Торік у конкурсі перемогло фото милої черепашки Террі. Оригінальна назва фото англійською "Terry the turtle flipping the bird", що на жаргоні означає "показувати середній палець". Автор фото – Марк Фіцпатрік. І так, це не фотошоп.
Черепашка Террі, що дуже тішиться появі фотографів під водою / Фото Mark Fitzpatrick / Comedy Wildlife Photography Awards