Вже не найкращі друзі: вчені з'ясували, що собаки не хочуть ділитися їжею з людьми
Джерело:Daily Mail
Собаки з радістю беруть їжу з рук людини. Однак коли чотирилапих змушують ділитися, вони роблять це не надто охоче – так говорять вчені.
Хоча собак вважають кращими друзями людей, однак своєю їжею ці тварини ділитися не поспішають. Це довели дослідники Віденського університету ветеринарної медицини.
Дізнайтеся Турбота про улюбленців і нашу планету: 10 важливих зобов'язань, які вже виконує Purina®
Як відбувався експеримент
- Науковці навчили 37 собак керувати диспенсером їжі, натискаючи на кнопку.
- Потім для кожної собаки обрали 2 незнайомих людей для експерименту.
- Одна людина натискала на кнопку, щоб дати їжу в вольєр. Інша ж людина не робила нічого.
- Потім собак та людей поміняли місцями – на кнопку мали натискати тварини, а люди – отримувати їжу.
- Результати дослідження показали, що собаки не були схильні натискати на кнопку. До того ж вони не робили виключень для "корисної" людини – тієї, яка пригощала їх їжею.
Етапи експерименту / Фото University of Veterinary Medicine in Vienna
Дослідження продемонстрували, що собакам не вистачає так званого взаємного альтруїзму – саме цей процес відповідає за співпрацю між партнерами.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.
У нашому дослідженні домашні собаки отримували їжу від людей, але не відповідали на прохання, – розповідає доктор Джим МакГетрик.
Важливо З України також: вступає в дію заборона ввозити собак в США
Собаки не хочуть ділитися їжею з людьми / Фото Dogipedia
Причини такої поведінки можуть бути різними:
- Собаки могли не зрозуміти, що від них хочуть. Адже зазвичай людина пригощає тварину їжею, а не навпаки.
- Також собаки могли не зрозуміти взаємозв'язок між натисканням кнопки й винагородою.
- Чотирилапі можуть бути неготові до таких дій і не мати генетичної схильності пригощати людей їжею.