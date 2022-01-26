Чотирилапі злочинці: як кумедно собаки вкрали їжу з кухонної плити

Коргі здійснив зухвалу крадіжку їжі. А вдалося йому це завдяки двом чотирилапим друзям-спільникам.

Ліні Фройстад з Норвегії побачила, як троє її домашніх улюбленців, – бордер-колі Харлі та Генрі та коргі Хьюго, скоїли маленький злочин. Собаки стягнули їжу, яка була на кухонній плиті.

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Відомо, що Х'юго намагався забратися на кухонний стіл, але через короткі лапки не зміг цього зробити. Тоді Харлі та Генрі підставити йому свої спини. Це допомогло коргі вилізти на них та дотягнутися до їжі, яку залишили господарі на кухонній плиті.

Господиня встигла зняти "злочин" домашніх улюбленців й опублікувала ролик у соціальних мережах з підписом "Коргі та його спільники". Відео переглянуло понад 37 тисяч людей, які залишали свої коментарі.

"А вони добре все спланували!".

"Переглянула вже кілька разів, не можу зупинитися. Які ж вони кумедні!".

"Чудові собаки! З ними не сумно".

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