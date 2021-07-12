Рятувальник Біч з Києва

Кудлатий та вже старенький Біч – справжній талісман пожежно-рятувального підрозділу. Заступник начальника частини Андрій Фомішін, жартує, здається їх чотирилапий товариш, був тут завжди.

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Ще маленьке та беззахисне цуценя, 12 років тому підкинули до воріт 18 Держаної пожежно-рятувальної частини у Києві. Тоді рятувальники його відігріли, відгодували та прийняли до себе на службу.

За словами рятувальників, більш уважного слухача годі шукати. До того ж Біч – хороший охоронець, адже люди в цивільному одягу, повз нього точно не пройдуть.



Собака з кличкою Біч живе у ДСНС / Фото 24 каналу

Біч хоч вже і не такий грайливий, але щодня віддано зустрічає своїх товаришів, які заступають на добове чергування. Як розповів Фоміш, собака, коли був молодим, любив кататись на трамваях.

Він їздив із рятувальниками на базар, а потім повертався з ними назад. Песик розуміє, коли приблизно приходять працівники, тому деколи зустрічав їх з електрички. Вогнеборці зауважують, після виснажливої пожежі, пухнастий друг як ніхто здатний підняти бойовий дух.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.



Біч підіймає бойовий дух рятувальників / Фото 24 каналу

Іспанський водяний собака "працює" психологом

У Маріуполі на шоколадного іспанського водяного собаку з нетерпінням чекають, як у будинках для літніх людей, так й у дитячих закладах. Маленькі пацієнти залюбки перебирають шерсть собаки, яке за структурою дуже схоже на людське волосся.

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Банана – не звичайна собака, а психолог. У неї є навіть відповідний сертифікат. Вона пройшла навчання та тестування за всіма міжнародними стандартами. Її профіль – каністерапія, коли за допомогою собак лікують людей, які страждають від депресії, психічних розладів або ж самотності.



Песик Банана працює психологом у Маріуполі / Фото 24 каналу

У 2-місячному віці Банану придбала Ганна Яценко. Жінка працює психологом у службі з надзвичайних ситуацій. Раніше посаду чотирилапого психолога займала її вихованка ретривер Еллі, яка у 15-річному віці пішла на пенсію.

Вже з перших тренувань Банана продемонструвала готовність до навчання. Для маленьких пацієнтів така терапія з собакою не тільки розвага, а й розвиток мовної активності. Графік чотирилапого психолога досить насичений.

Собаки-рятувальники допомагають на службі: дивіться сюжет 24 каналу