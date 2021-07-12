Рятувальник Біч з Києва
Кудлатий та вже старенький Біч – справжній талісман пожежно-рятувального підрозділу. Заступник начальника частини Андрій Фомішін, жартує, здається їх чотирилапий товариш, був тут завжди.
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Ще маленьке та беззахисне цуценя, 12 років тому підкинули до воріт 18 Держаної пожежно-рятувальної частини у Києві. Тоді рятувальники його відігріли, відгодували та прийняли до себе на службу.
За словами рятувальників, більш уважного слухача годі шукати. До того ж Біч – хороший охоронець, адже люди в цивільному одягу, повз нього точно не пройдуть.
Собака з кличкою Біч живе у ДСНС / Фото 24 каналу
Біч хоч вже і не такий грайливий, але щодня віддано зустрічає своїх товаришів, які заступають на добове чергування. Як розповів Фоміш, собака, коли був молодим, любив кататись на трамваях.
Він їздив із рятувальниками на базар, а потім повертався з ними назад. Песик розуміє, коли приблизно приходять працівники, тому деколи зустрічав їх з електрички. Вогнеборці зауважують, після виснажливої пожежі, пухнастий друг як ніхто здатний підняти бойовий дух.
Біч підіймає бойовий дух рятувальників / Фото 24 каналу
Іспанський водяний собака "працює" психологом
У Маріуполі на шоколадного іспанського водяного собаку з нетерпінням чекають, як у будинках для літніх людей, так й у дитячих закладах. Маленькі пацієнти залюбки перебирають шерсть собаки, яке за структурою дуже схоже на людське волосся.
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Банана – не звичайна собака, а психолог. У неї є навіть відповідний сертифікат. Вона пройшла навчання та тестування за всіма міжнародними стандартами. Її профіль – каністерапія, коли за допомогою собак лікують людей, які страждають від депресії, психічних розладів або ж самотності.
Песик Банана працює психологом у Маріуполі / Фото 24 каналу
У 2-місячному віці Банану придбала Ганна Яценко. Жінка працює психологом у службі з надзвичайних ситуацій. Раніше посаду чотирилапого психолога займала її вихованка ретривер Еллі, яка у 15-річному віці пішла на пенсію.
Вже з перших тренувань Банана продемонструвала готовність до навчання. Для маленьких пацієнтів така терапія з собакою не тільки розвага, а й розвиток мовної активності. Графік чотирилапого психолога досить насичений.
Собаки-рятувальники допомагають на службі: дивіться сюжет 24 каналу