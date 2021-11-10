Чотирилапе "лікування": як у центрі Львова собаки допомагають людям боротися з негативом

У Львові для усіх охочих влаштували "лікування" чотирилапами. Щосуботи собаки Соня, Ліка, Верді та Беті зі своїм господарем Олександром Червінським приїздять із Луцька до Львова, аби подарувати гарний настрій.

Відомо, що у Львові перша зустріч із бернськими зенненхундами відбулася в лютому 2021 року. Відтоді щосуботи з 11:00 по 14:00 їх можна зустріти на Площі Ринок.

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"Суцільний позитив, радість, всередині все кипить, люди йдуть з таким позитивом, що, здається, ніби вони можуть зарядити цілий трамвай своєї енергією", – пригадав власник собак Олександр Червінський.

Дивіться фото собак зі Львова:

Чоловік зазначив, що ідея з'явилася, коли почалася пандемія COVID-19. Він сподівався, що це допоможе відволікти людей від негативу.

Саме тому він почав щонеділі приходив в парк з собаками у Луцьку. Подібне він вирішив зробити у Львові, тим паче, що відстань від Луцька до Львова невелика.

"Ми раз приїхали, другий, потім все більше людей почало ходити. Зараз вже є багато місцевих мешканців, які постійно приходять", – повідомив Олександр Червінський.

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Дивіться відео з акції, яку зробили з собаками:

Що відомо про породу бернський зенненхунд

Витривалий, миролюбний, добрий і чутливий собака, з легким життєрадісним і врівноваженим характером. Крім того, легко піддається навчанню. Під час дресирування варто проявляти наполегливість, проте без натиску.

Зенненхунд поширена порода, чому найбільшою мірою сприяли його доброзичлива зовнішність, довга, кудлата шерсть і добродушна вдача.