Чотирилапа няня: як золотистий ретривер зворушливо піклується про малюка

Коли подружжя Паркс стало батьками, вони переживали як їх золотистий ретривер Хінклі прийме малюка. Проте домашній улюбленець почав ставитися до дитини з особливою любов'ю та турботою.

Молода мама Уїтні розповіла, що спочатку Хінклі думав, що малюк Теодор – це нова іграшка, з якою можна бавитися. Проте згодом пес став усюди супроводжувати дитину. Наприклад, міг лягати поруч, обіймати та оберігати.

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"Перші кілька ночей Хінклі спостерігав за Теодором з нашого ліжка. Поки хлопчик спав у своєму ліжечку, він з цікавістю стежив за кожним його рухом. Через кілька днів Хінклі зрозумів, що "іграшка" насправді не його і нікуди не дінеться", – пригадала Уїтні Паркс.

Дивіться відео знайомства Теодора та Хінклі:

Вона зазначила, що дуже рада дружбі сина з домашнім улюбленцем. "Моє серце тане, коли я спостерігаю за ними та розумію, що Хінклі бере на себе роль старшого брата, який дбає про свого молодшого братика", – додала Уїтні.

За її словами, зараз Хінклі все ще не впевнений, хто такий Теодор. Проте знає, що він особливий і за ним потрібно стежити.

Дивіться фото дружби ретривера та хлопчика:

У соціальних мережах люди в захваті від такої дружби. Вони активно залишають коментарі під фото хлопчика із золотистим ретривером.

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"Ніхто не любить тебе так, як твоя собака".

"Початок міцного зв'язку і дружби на все життя. Хоча не впевнений, що дозволю своїй собаці облизувати обличчя дитини".

"Цей чудовий пес віддав би за нього життя. Ми всі можемо повчитися у тварин".