Рись – це єдиний представник сім'ї котячих, добре пристосований до снігу і лютих морозів, що не боїться холоду. До речі, до зими вона змінює шерсть на густішу і щільнішу.

Проте цього мало. Головне, є хоча б невеликий жировий підшкірний запас,

– йдеться у повідомленні.

Тому восени цей великий дикий кіт активно полює на всіляку живність, адже він природжений мисливець.

В очікуванні здобичі рись може просидіти в одному положенні понад годину. Також вона може наздогнати навіть найшвидшого зайця.

У Чорнобильському заповіднику мешкає рись / Фото "Полісся – дика природа без кордонів "

Шлюбний період цих котячих розтягнутий у часі та охоплює останню декаду лютого та першу декаду березня.

У цей час можна почути шлюбні голоси рисі. Спарювання особин відбувається очевидно на початку березня. У цей період були відзначені разом сліди дорослого самця та самки. Тривалість вагітності становить у середньому 65 днів. У середньому одна рись народжує 1 – 3 кошенят. Самець участі в розмноженні не бере, самка сама годує та доглядає потомства.

Зазначимо, у середині 90-х років рись з'явилася на території Чорнобильського біосферного заповідника.

У Чорнобилі показали кабанів

Раніше на свіженьких кадрах Чорнобильський заповідник показав кабанів, які є першими одомашненими тваринами разом із собаками.

В Україні цей вид тварин поширений по всьому Карпатському регіону, сягаючи висоти до 1 800 метрів, мешкає переважно в лісах і лісостепу. Дикі кабани мають велике значення як цінні мисливські тварини, які високо цінуються за їхнє м'ясо, шкіру та щетину.