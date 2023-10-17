Як виявили тварину?

Перехожі побачили на даху закинутої будівлі пса, який "своїм поглядом наче просив допомоги у людей". Саме в цей час вулицею в Дубно проїжджало авто поліцейських, яке і зупинили студенти.

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На допомогу викликали співробітників ДСНС зі спеціальним обладнанням.

Спецоперація пройшла успішно. На прощання, чи то на знак вдячності, песик таки дозволив себе погладити. Коли кожне життя важливе!
йдеться у повідомленні.

Коли правоохоронці піднялись на дах то побачили, що у тварини травмована лапа. На усі їхні спроби зняти його з даху реагував агресивно та кусався.

Безпечні способи, які допоможуть зняти тварину з дерева

  • Приманка

Якщо це ваш кіт, то спробуйте запропонувати йому улюблену страву, при цьому кликати потрібно спокійним голосом. Коли тварина харчується сухими кормами, то слід голосно шарудіти пакетом з їжею.

Якщо на дереві застряг чужий кіт, спробуйте запропонувати йому ласощі для тварин.

  • Вмовляння

Спробуйте покликати кішку або собаку, але голос повинен бути спокійний і лагідний. Переконайтеся, щоб поруч не було об’єктів, які злякають тварину.

Відходьте від дерева, не поспішаючи на невелику відстань і продовжуйте кликати. Можливо, вихованець піде за вами й спуститься з дерева.