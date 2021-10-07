У Чорнобилі з'явилася нутрія: фотодоказ із зони відчуження

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику повідомили, що в зоні відчуження помітили нутрію. Як вона там опинилася та які прогнози експертів – читайте у матеріалі.

За словами експертів, незрозуміло як нутрія опинилася в Чорнобильській зоні. Можливо, вона втекла з приватного будинку.

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Відомо, що в Європейському Союзі й на території України нутрія є чужорідним видом, який завезли для промислового розведення на хутро. Природний ареал цього напівводяного гризуна – Південна Америка.

"Їй буде важко пережити зиму, особливо таку холодну, як минулорічна. Бо тварина не вміє, як бобер, будувати житло й погано орієнтується під льодом. Проте існує ймовірність, що в зоні відчуження все ж існує невелика популяція цього гризуна. Бо практика показує: заповідна територія для всіх тварин, ніби магніт", — повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.



Нутрія в Чорнобильській зоні / Фото Андрій Мудраченко

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Повідомлення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Впізнали тварину? Ні, це не бобер, хоча й схожа, якщо не придивлятись. Нутрію таки називають болотяним бобром, проте вона не з наших країв. Природний ареал цього напівводяного гризуна – Південна Америка.

В Європейському Союзі й на території України нутрія є чужорідним інвазивним видом, завезеним давно для промислового розведення на хутро.

Як нутрія опинилась в Чорнобильському заповіднику? Може, втекла з якогось домоволодіння… Їй буде важко пережити зиму, особливо таку холодну, як минулорічна. Бо тварина не вміє, як бобер, будувати житло й погано орієнтується під льодом.

Проте існує ймовірність, що в зоні відчуження все ж існує невелика популяція цього гризуна. Бо практика показує: заповідна територія для всіх тварин, ніби магніт...

Фото Андрія Мудраченка.