У 20 столітті їх майже винищили: у Чорнобилі фотопастки зафіксували рідкісних тварин – фото

У Чорнобильському заповіднику фотопастки зафіксували шляхетних оленів. Цих тварин майже знищили на початку 20 століття, однак тепер вони знову популяція відновлюється.

Рідкісні фото опублікували на сайті заповідника. Там пояснили, що їх вдалось отримати в рамках проєкту "Полісся – дика природа без кордонів".

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У Чорнобилі зафіксували рідкісних тварин

У Чорнобильському заповіднику пояснюють, що олені здавна жили на Поліссі. Проте згодом популяція різко знизилась.

На початок 20 століття їх майже винищили,

– розповіли працівники.



На початку 20 століття оленів майже винищили / Фото Polesia – Wilderness without borders

Ще до 1986 року, до Чорнобильської трагедії, мисливські господарства району дещо відновили поголів'я оленів. Та справжнього розквіту їх популяція досягла в останні десятиліття.

Сьогодні оленя шляхетного можна зустріти практично в будь-якому місці зони відчуження,

– розповіли у заповіднику.



У Чорнобилі фотопастки зафіксували оленів / Фото Polesia – Wilderness without borders

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina ®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.



У Чорнобилі олені тепер зустрічаються часто / Фото Polesia – Wilderness without borders

Що відомо про шляхетних оленів Це парнокопитні ссавці, які є найпоширенішим видом оленів у світі.

Через переслідування людьми, найбільш суцільний ареал є в Сибіру.

В Україні на них можна полювати, якщо отримати ліцензію.

Їдять щонайменше 300 видів рослин, однак не їдять хвою (коли в період голоду таки поїдять її, то можуть отримати запалення шлунково-кишкового тракту).

Надають перевагу світлим лісам та не можуть вижити без прісної води.

Живуть у дикій природі орієнтовно 12 – 14 років.

Зазвичай ззовні тварини взимку – сірувато-бурі, влітку – червонувато-бурі.

Стадо оленів, не у часи гону, найчастіше очолює стара самиця. Біля неї збираються її діти – 3 – 6 тварин. Навесні стадо розпадається.

Джерело: Чорнобильський заповідник

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