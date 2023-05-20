Ведмідь пробрався у котедж і відібрав їжу у птахів з годівниці: курйозні світлини

Дика тварина вешталася на кордоні США та Канади і вирішила відібрати їжу з годівниці птахів, що висіла на галявині приватного котеджу. Дивіться також Нападає на людей і кусає: злий кролик "затероризував" мешканців міста Жінка розповіла, що на територію її будинку несподівано з'явився гість з лісу. Вона ніколи не бачила поблизу цих хижаків за 20 років володіння будинком. Дика тварина рухалася через територію округу Гурон.

Маккі розповіла, що їй зателефонував сусід. Він сказав, що до котеджу прямує ведмідь. Жінка та її чоловік швидко зазирнули у вікно та побачили тварину.

Чорний ведмідь відвідав приватний котедж / Фото Лінда Маккі​

Лінда вважає, що ведмідь шукав їжу та знайшов місце, щоб пообідати. Він виявив годівницю для птахів, що висіла на її галявині. Згодом жінка показала фото, на яких ведмідь тягнеться до годівниці для птахів. Тварина стояла на двох лапах.

Ведмідь тягнеться до годівниці для птахів на галявині / Фото Лінда Маккі​

Ведмідь не цікавився людьми, він просто шукав їжу, тож залишався тут приблизно від 45 хвилин до години, просто смачно поївши пташиний корм, який у нас є,

— сказала жінка.

Після того, як ведмідь пішов, Маккі зателефонувала на гарячу лінію спостереження за ведмедями. Фахівці повідомили, що, оскільки тварина знайшла їжу в її котеджі, існує велика ймовірність повернення непроханого гостя за певний час.

Поліція вже відреагувала

На інцидент відреагували у місцевій поліції у Twitter. Правоохоронці звернулися до мешканців з проханням захистити сміттєві баки та годівниці для птахів, а також очистити свої грилі для барбекю від будь-яких залишків, які можуть спонукати ведмедя повернутися.

Ведмідь-ласун заліз в машину і випив 69 банок газованої води

У Канаді ведмідь проник в автомобіль і випив ящик газованої води – 69 банок із 72 . Слід зазначити, що тварина не торкнулася лише дієтичного газованого напою.

Ведмідь був дуже неохайним, після нього вся машина була у липких плямах, а на сидіннях залишилися помаранчеві сліди. Також ведмідь пошкодив машину, зокрема дах та вікна.