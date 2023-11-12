Так, австралійська морська зірка стала вірусною в соціальних мережах. Все через схожість із чоловічими геніталіями.

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Морська зірка стала вірусною через схожість із пенісом

Цю морську зірку було помічено у північній частині Австралії. Зображення цієї істоти було опубліковано на популярній онлайн-платформі Reddit, зацікавивши незвичайним виглядом понад 44 000 людей. Зірку вже прозвали Cocktopus, що в перекладі – "член" і "Pornstar".

У морської зірки 5 рук, кожна з яких має характерний опуклий кінчик. Загадкова схожість цих кінцівок із чоловічою анатомією не залишилася непоміченою.

Австралійська морська зірка стала вірусною через схожість із пенісом / Фото Damnthatsinteresting, Reddit

Що відомо про цю зірку?

Мовиться про морську зірку Choriaster Granulatus, яка за розміром може сягати до 27 сантиметрів. Саме ця морська зірка з її закругленими кінчиками та пухкою статурою отримала й інше прізвисько – "морська зірка-пончик". Також істота має рожевий відтінок і коричневі сосочки в центрі.

Цей вид зустрічається у тропічних водах по всьому світу, включно зі Східною Африкою, Індо-Тихоокеанським регіоном, Великим Бар'єрним рифом, Червоним морем, Вануату, Фіджі та Папуа-Новою Гвінеєю.

Choriaster granulatus / Фото NOAA's Coral Kingdom Collection

Морська зірка переважно споживає водорості, детрит, мертвих тварин, коралові поліпи та дрібних безхребетних. Відомо, що ці істоти живуть на мілководдях, але їх адаптивність поширюється на глибини до 40 метрів. Серед улюблених місць проживання – коралові рифи та скелясті схили.

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