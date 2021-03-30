Чому собаки гавкають: основні причини

Джерело:КНЦ
Фахівці Кінологічного навчального центру, що тренують службових собак, розповідають, чому собаки починають гавкати. Дізнайтеся, що значить гавкіт вашого улюбленця.
Зазвичай чотирилапі починають гавкати, коли хочуть привернути увагу або про щось попередити. Гавкіт – це спосіб спілкування чотирилапих з людьми.
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Існують різні відтінки собачого гавкоту / Фото Kupipet
Служить для того, щоб попередити чужинця не наближатися до собаки.
Найчастіше значить, що собака почула шум або попереджає про небезпеку, наближення незнайомця тощо.
Зазвичай його робить собака, яка хоче повідомити, що їй щось не сподобалося – наприклад, дитина тягне за хвіст.
Собаки можуть гавкати тому, що їм нудно / Фото kot-pes.com
Свідчить про те, що собака сильно налякана.
Іноді гавкотом собаки демонструють страх / Фото Photocentra
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Видів гавкоту є ще чимало. До того ж кожен улюбленець проявляє свої емоції у власний спосіб – з часом ви навчитеся їх розрізняти. Також існує порода собак, що не вміє гавкати – це басенджі.