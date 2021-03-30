Чому собаки гавкають: основні причини

Фахівці Кінологічного навчального центру, що тренують службових собак, розповідають, чому собаки починають гавкати. Дізнайтеся, що значить гавкіт вашого улюбленця.

Зазвичай чотирилапі починають гавкати, коли хочуть привернути увагу або про щось попередити. Гавкіт – це спосіб спілкування чотирилапих з людьми.

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Існують різні відтінки собачого гавкоту / Фото Kupipet

Зазвичай собаки гавкають коли:

відчувають страх: тварина налякана, гавкає і задкує або хоче втекти,

коли охороняють: в такому разі тварина показує, що це її територія, кордон якої краще не перетинати,

коли хоче гратися: якщо пес гавкає, крутить хвостом та стрибає – так він запрошує до гри,

сумує: такий гавкіт монотонний, довгий і нудний,

відчуває занепокоєння: коли пес чує або бачить зовнішні подразники, гавкотом він дає зрозуміти про свою присутність.

Існують різні види гавкоту

Одинокий гавкіт, що передує гарчанню

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою.

Служить для того, щоб попередити чужинця не наближатися до собаки.

Короткий, швидкий гавкіт

Найчастіше значить, що собака почула шум або попереджає про небезпеку, наближення незнайомця тощо.

Один гавкіт

Зазвичай його робить собака, яка хоче повідомити, що їй щось не сподобалося – наприклад, дитина тягне за хвіст.



Собаки можуть гавкати тому, що їм нудно / Фото kot-pes.com

Гавкіт, що схожий на вереск

Свідчить про те, що собака сильно налякана.



Іноді гавкотом собаки демонструють страх / Фото Photocentra

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Видів гавкоту є ще чимало. До того ж кожен улюбленець проявляє свої емоції у власний спосіб – з часом ви навчитеся їх розрізняти. Також існує порода собак, що не вміє гавкати – це басенджі.