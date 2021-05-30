Чому собака порпається у котячому лотку, їсть наповнювач чи фекалії

Якщо у вас ніколи не було собаки і кота одночасно, можливо, це питання спершу здивує. Однак багато власників домашніх тварин знають про цю проблему на практиці: пес із неприхованим інтересом досліджує лоток кота.

Інколи буває, що песик не просто перебирає лоток і обнюхує його вміст, а навіть пробує на смак. Як би огидно це не звучало для людини, але для собаки лоток – це цікаве місце дослідження.

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Чому собака лізе у котячий лоток

Собаки надзвичайно орієнтовані на запах. За різними дослідженнями вчених, ніс собаки чутливіший за людський у 10 – 100 тисяч разів. Є класичний приклад дослідниці Олександри Гортовіч: людина на запах може не розрізнити, чи у її каві є цукор. Тим часом собака може виявити чайну ложку цукру у воді об'ємом у два басейни.



Собака лізе у котячий лоток з цікавості / Фото з Unsplash

З точки зору собаки, світ існує запахом, і така приманка у доступній зоні як лоток просто "кличе" його на досліди. Те саме стається і за ситуації, коли собака знаходить мертву тварину: для людини це виглядає огидно – для собаки – природна потреба втамувати цікавість.

Питання про найогидніше

Щодо того, чому собака може "спробувати на зуб" котячі фекалії, є декілька варіантів:

собака зголоднів;

так колись робила мама: з'їдала його фекалії;

смакові вподобання;

нестача уваги;

суперництво з кішкою.

Щодо останнього варто розповісти детальніше: якщо собака їсть кал кота, можливо, так тварина хоче показати, хто в домі справжній хазяїн. Як відомо, і собаки, і кішки часто мітять свою територію, роблячи купки та калюжі.

Собака, відчувши "аромат" котячих фекалій, прагне якомога швидше знищити їх (тобто з'їсти), щоб показати, що територія не належить коту.

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