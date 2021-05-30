Чому собака порпається у котячому лотку, їсть наповнювач чи фекалії

Якщо у вас ніколи не було собаки і кота одночасно, можливо, це питання спершу здивує. Однак багато власників домашніх тварин знають про цю проблему на практиці: пес із неприхованим інтересом досліджує лоток кота.
Інколи буває, що песик не просто перебирає лоток і обнюхує його вміст, а навіть пробує на смак. Як би огидно це не звучало для людини, але для собаки лоток – це цікаве місце дослідження.
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Чому собака лізе у котячий лоток
Собаки надзвичайно орієнтовані на запах. За різними дослідженнями вчених, ніс собаки чутливіший за людський у 10 – 100 тисяч разів. Є класичний приклад дослідниці Олександри Гортовіч: людина на запах може не розрізнити, чи у її каві є цукор. Тим часом собака може виявити чайну ложку цукру у воді об'ємом у два басейни.
Собака лізе у котячий лоток з цікавості / Фото з Unsplash
З точки зору собаки, світ існує запахом, і така приманка у доступній зоні як лоток просто "кличе" його на досліди. Те саме стається і за ситуації, коли собака знаходить мертву тварину: для людини це виглядає огидно – для собаки – природна потреба втамувати цікавість.
Питання про найогидніше
Щодо того, чому собака може "спробувати на зуб" котячі фекалії, є декілька варіантів:
- собака зголоднів;
- так колись робила мама: з'їдала його фекалії;
- смакові вподобання;
- нестача уваги;
- суперництво з кішкою.
Щодо останнього варто розповісти детальніше: якщо собака їсть кал кота, можливо, так тварина хоче показати, хто в домі справжній хазяїн. Як відомо, і собаки, і кішки часто мітять свою територію, роблячи купки та калюжі.
Собака, відчувши "аромат" котячих фекалій, прагне якомога швидше знищити їх (тобто з'їсти), щоб показати, що територія не належить коту.
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Чи може наповнювач чи фекалії зашкодити собаці
І так, і ні. Найчастіше, собаки, що з'їли котячий наповнювач чи випорожнення або не страждають від наслідків, або мають незначні шлунково-кишкові розлади: наприклад, рідкі випорожнення. У переважній більшості собаки з'їдають кал, але якась частина наповнювачу також може опинитися у їхній пащі.
Шкода для здоров'я собаки залежить від типу наповнювачу і того, чи в нього вже "сходив" котик і залишив свої фекалії чи сечу. Наповнювач буває різних видів: бентонітові (зазвичай, його просто називають – пісок – 24 канал), зерна качанів кукурудзи, дерев'яна стружка, силікат, глина.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
Якщо натуральні компоненти (стружка, кукурудза, зерна) не зашкодять собаці, то хімічні, як наприклад, силікат – цілком ймовірно. Наповнювач, що комкується, зазвичай має глинисту добавку, таку як бентоніт натрію.
Різний вміст лотка може по-різному нашкодити собаці / Фото з kotomaniya
Що робити, якщо пес з'їв наповнювач чи котячі фекалії
- Якщо ви знаєте, що ваш вихованець лазив у котячий лоток і спожив звідти щось, слідкуйте за його випорожненнями протягом наступних 24 годин.
- Якщо ви помітили, як вихованець блює або викривляє спину від болю, негайно відвезіть його до ветеринара.
- Якщо ваша собака спожила велику кількість наповнювача, це може призвести до закупорки шлунка, що в гіршому випадку вимагатиме хірургічного втручання.
- Якщо ви не робили чергової дегельмінтизації улюбленцям, це – саме той час, аби проконсультуватися про цю процедуру з ветеринаром.
Найпростіший і найбезпечніший спосіб запобігти тому, що собака їстиме наповнювач чи фекалії – це фізично заборонити доступ до лотка. Окрім того, чистіть лоток кілька разів на день: це оцінить і кіт, і пес.