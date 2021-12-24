Чому собака виляє хвостом: пояснення дій чотирилапого

Господарі часто помічають, як їх улюбленці активно виляють хвостом. Італійські біологи розповіли, що насправді цей рух означає.

Для отримання результатів вчені виміряли напрямок виляння хвосту у відповідь на різні емоційні стимули. Наприклад, це міг бути погляд на чужу людину, кота, іншого пса чи господаря.

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"У собак, рухи вліво і вправо управляються за допомогою механізмів мозку, розташованих на іншій стороні. Якщо собака рухає хвостом вправо, це пов’язано з активністю лівої півкулі мозку, і навпаки, якщо собака рухає хвостом вліво", – повідомив співавтор роботи Джорджіо Валлортігар.

Якщо собака виляє хвостом вправо, це означає, що він помітив знайому людину. Також це може вказувати на те, що собака хоче наблизитися до цього суб'єкта з позитивним наміром.

Якщо вліво – це означає, що він помітив незнайому людину чи створіння, яке може здаватися йому агресивним.



Собака виляє хвостом / Фото The Everyday Dog Magazine

Крім того, песик часто виляє хвостом для висловлення свого енергійного ентузіазму. Раніше була версія, що виляння з боку в бік може говорити про збудливість чи дружелюбність. Її підтвердили подальші експерименти, які показали, що позитивна соціальна поведінка собаки та рухи хвоста пов'язані.

Емоційний сенс певних положень хвоста тварини

Якщо собака опускає хвіст або ховає його між лапами, то це може говорити про те, що він занепокоєний, боїться чи просто покірний.

Високе підняття хвоста – собака хоче наблизитися до іншої тварини чи людини.

М'яке виляння – невпевненість, яка властива, наприклад, при першій зустрічі з невідомою людиною.

Напружене підняття хвоста – тварина тривожиться чи відчуває загрозу.

Виляння хвоста з боку в бік – собака захоплена чимось і налаштована дружелюбно.

Швидке виляння – собака хвилюється чи захоплено спостерігає, але якщо при цьому хвіст стирчить лише вгору – собака демонструє агресію.

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