Чому в параді до Дня Незалежності візьмуть участь тільки вівчарки

Українські прикордонники повідомили, що на святковому параді до дня Незалежності України будуть присутні собаки тільки однієї породи. Вибір впав на німецьких вівчарок.

Собак цієї породи обрали через те, що мають достатньо довгий крок – це допомагає тримати стрій. Песики дрібніших порід мають коротший крок, що збиває темп.

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Про це радіо НВ повідомив Валерій Данилевич, начальник сектору кінологічного забезпечення штабу західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Німецька вівчарка бралася за основу, щоб було легше тримати стрій, – розповів Данилевич.

Вівчарок відібрали з усіх органів охорони державного кордону. Собаки не реагуватимуть на зброю, яка буде у військових. Водночас тварини можуть подати кінологу знак, що відчули запах заборонених предметів або речовин.



Вівчарок обрали тому, що вони добре тримають темп / Фото з фейсбуку Кінологічного навчального центру ДПС України

Службові собаки своєю поведінкою покажуть для дресирувальника наявність наркотичної речовини, вибухівки, зброї – того запаху, до якого вони завчасно були підготовлені, — зазначив Данилевич.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно

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