Чому коти шкрябають підлогу навколо миски і викидають з неї їжу

Інколи коти після трапези люблять подерти підлогу біля миски. Може доходити і до того, що залишки їжі з неї опиняються навкруги.

Така поведінка свідчить про давні котячі інстинкти. Хоч інколи такі дії улюбленця можуть дратувати господарів, сварити кота за них не можна.

До слова Здоров'я вашого кота: як запобігти хворобам ротової порожнини

Шкрябання і накривання миски з їжею: яка причина

Багато котів дряпають, лапають або розминають простір навколо своєї миски до або після їжі. Це приклад інстинктивної, підсвідомої поведінки. Коти можуть вдаватися до "закопувань", ніколи навіть не бачивши такого від своїх батьків. Звичка лежить глибоко у корінні котячих і притаманна диким хижакам.

Деякі кішки можуть довести цю поведінку до крайнощів, витрачаючи багато часу на дряпання підлоги або розминання килима навколо миски з їжею. У деяких випадках кішки можуть накривати миски іншими предметами, до яких дотягнуться: рушниками, серветками, пакетами тощо.



Котяче загрібання іжі – давній інстинкт / Фото з Unsplash

Цікаво Чому коти перестають їсти, коли видно дно миски, але їжа в ній є

У дикій природі кішки часто закопують свої залишки їжі і кал. Це захисний захід, аби вороги не могли їх відстежити: закопана їжа має незначний запах і не приваблює падальців або хижаків.

Якщо ви покладете газети чи пластик під тарілки з їжею, то кішка буде дряпається під нею, подрібнювати і навіть нагромаджувати їх на миску з їжею.

"Закопую, бо мені це не подобається"

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

У деяких випадках кішки дряпають або закопують їжу чи інші предмети, які їм не подобаються. Така поведінка схожа на закопування калу в лотку чи землі. Це наче психологічно дозволяє кішці позбавитися того, що їй не подобається.

Крім того, оскільки коти часто сплять там, де їдять, загрібання відходів може стати способом "прибирання" особистого простору.



Інколи загрібанням кіт показує, що не хоче їсти певну їжу / Фото з Unsplash

Як припинити котячі загрібання довкола миски

Самі по собі шкрябання не є шкідливою поведінкою. Вони не шкодять кішці, і навряд чи завдають шкоди господарям. Але шкоди завдають плитці, лінолеуму чи ламінату.

Щоб вберегти покриття підлоги, можна скористатися деякими лайфхаками.