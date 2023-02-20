Так, більшість переконана, що сфінкси лисі, й відносять їх до категорії саме таких порід. Але насправді шкіра сфінксів не є повністю лисою, а може бути покрита м'яким пушком, як персик. Перш ніж зважитися завести таке кошеня, потрібно дізнатися про сфінксів все, розповідає Pets 24.

Читайте також Британська золотиста шиншила: особливості породи та найпопулярніші міфи про догляд за нею

Походження породи

Сфінкси не пов'язані із пустельними статуями у Єгипті і не походять з цієї країни, попри популярний стереотип. Порода виникла у Канаді внаслідок природної мутації.

Ця порода – відкриття XX століття, хоча існують припущення, що ще в ацтеків були безшерсті коти, але вони вимерли. Протягом останніх 100 років постійно з'являлися і зникали породи кішок без шерсті. Народжених голими кошенят намагалися лікувати від лишаю.

І ось одного разу в Канаді, в 60-х, від домашньої кішки народилося голе кошеня, яке викупив учений з Торонто, бажаючи вивчити ген безшерстості. Здобута ним інформація успішно використовувалася в розведенні голих котів.

У 1975 році в штаті Міннесота від короткошерстої звичайної кішки народився лисий кіт, а пізніше – така ж кішка. Вони потрапили в розплідник у штаті Орегон, де й поклали початок основним лініям канадських сфінксів.

Сфінкс​ / Фото UnSplash

Опісля лінії європейської й канадської порід стали схрещувати. Схрещували котів, які народилися голими, з котами сіамської породи, девон-рексами та звичайними дворнягами. Нарешті в 1985 році сфінкси були визнані окремою породою.

Згодом безшерсті коти стали дуже популярні. У 1997 році вони навіть послужили моделями для обкладинки нового альбому рок-групи Aerosmith, а також кішка-сфінкс знялася у фільмі "Остін Пауерс".

Зовнішній вигляд сфінкса: чи дійсно вони лисі

Зовнішність сфінксів воістину дивовижна і незвичайна настільки, що деякі люди не приймають їх за котів. Це не лисі кішки, як хтось може їх обізвати. Шерсть на тілі сфінксів все ж таки присутня, але вона дуже коротенька і на дотик нагадує замшу. Сфінкс – дуже теплий і м'який кіт. Більш рясний волосяний покрив, але все ж короткий, може бути присутнім на лапках, вухах, хвості й мошонці.

Чому сфінкси народжуються безшерстими – залишається загадкою. Є припущення, що відсутність шерсті викликають поодинокі природні мутації, які підтримали селекціонери, схрещуючи голих котів з короткошерстими. Згодом мутацію вдалося закріпити.

Хоча сфінкси і позбавлені м'якої котячої шуби, окрас їх тіла дуже різноманітний: зустрічаються і плямисті, і однотонні сфінкси різних відтінків.

Сфінкси мають різноманітний окрас​ / Фото UnSplash

Крім відсутності пухнастої шубки, інопланетні коти також відрізняються великими виразними вухами і досить багатою складчастістю шкіри. Основна кількість складок приходиться на голову, і ні у кого з роду котячих немає такої складчастої шкіри.

Назва "сфінкс" – збірна для трьох порід безшерстих кішок: канадського, донського і петерболд, або петербурзького сфінкса.

Зауважте У Нідерландах заборонять собак із плоскою мордою і висловухих кішок: названо причину

Загальні тонкощі догляду за сфінксами

Сфінкс відрізняється цілющими вміннями. Завдяки високій температурі свого тіла, котик, що сидить у вас на руках або на болючій ділянці може заспокоїти, зняти біль і напругу в м'язах. Є навіть відомості, що сфінкси можуть лікувати остеохондроз і ревматизм завдяки теплу електромагнітних і ультразвукових хвиль, що виходять від їхніх тіл.

Важливо про сфінксів:

Якщо сфінкс виходитиме на подвір'я в сонячну погоду, його бліду шкіру потрібно захищати від сонця: костюмчиками чи спеціальним протисонцевим кремом.

Вони не мають належного захисту від негоди, і не можуть довго залишатися на холоді.

Ця порода схильна до проблем зі шкірою, зокрема – висипань та грибкових захворювань.

Господарям слід ретельно доглядати за шкірою кішки породи сфінкс, щоб вона залишалася чистою і еластичною. Шкіра потребує купання й обтирання губкою щотижня, щоб усунути сальні виділення. Річ у тім, що шкіра безшерстих котів виділяє спеціальне мастило, і якщо його не змивати, з часом кіт стане брудно-коричневим і неприємно пахнутиме.

Особливості породи сфінкс / Фото UnSplash

Слід зауважити, що коти-інопланетяни люблять поїсти. Їдять у два рази більше, ніж інші кішки, адже на обігрів свого безшерстого тільця сфінксу потрібно витрачати більше енергії. Попри свою екзотичну зовнішність, це – невибаглива в їжі тварина. Головне – стежити, щоб в їжі не було добавок, які сприяють зростанню шерсті, уникати солодкої й солоної їжі.

Сфінкси – н айтиповіші представники сімейства котячих. Вони ласкаві, полюбляють гратися й, звичайно, часто вмиваються. Тож не слід ставитися до них упереджено через їх зовнішній вигляд!