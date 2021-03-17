Чому коти перестають їсти, коли видно дно миски, але їжа в ній є

Джерело:ScienceABC
Ви точно помічали, як ваша кішка перестає їсти, коли дістається до дна своєї миски, хоча їжа в ній все ще є. Або коли коти витягають корм зі своєї миски і їдять прямо з підлоги. Чому вони це роблять?
Виявляється, все це стається через їхні вуса. Ці маленькі волоски – це "розумні" біологічні датчики на обличчі кота. Саме вони можуть стати причиною незрозумілої для нас поведінки котів.
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Чому коти не їдять з миски, навіть якщо дуже голодні / Фото pexels
Найчастіше причиною того, що здорова кішка відмовляється їсти з миски, в якій є їжа, є втомлені вуса. Як вже згадувалося, на кінчиках вусиків є сенсорні рецептори, які реагують на положення та рух. Вони настільки чутливі, що коти можуть втомлюватися від багаторазового контакту, зокрема, з посудом.
Ось чому коти зазвичай їдять з середини миски, а коли їжа там закінчується і видніється дно, вони просто перестають їсти. Тварина розуміє, що корм з боків миски може зашкодити їй або спричинити стрес.
Це також пояснює, чому справді голодна кішка може витягати їжу зі своєї миски й споживати її з підлоги – бо так вуса не контактують з тарою.
Кішки часто їдять з підлоги / Фото ScienceABC
Варто зазначити, що втома вусів – не єдина причина, чому кішки час від часу відмовляються їсти. Існує кілька інших факторів, таких як медичні захворювання, стрес, психологічні проблеми та недавні щеплення. Якщо ви помітили таке у вашої улюблениці, краще звернутися до ветеринара.
Кішка також може не їсти, якщо вона перебуває у незнайомому чи новому середовищі. Ось чому варто нагодувати тварину перед подорожжю. До того ж поїздка може викликати у котів нудоту та подальшу відмову від їжі.