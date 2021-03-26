Чому коти муркочуть, коли їх пестиш, як вони це роблять і що це означає

Муркотіння – невіддільна риса всіх домашніх кішок. Одні мурчать, як трактори на весь будинок, а інші роблять це майже безшумно. Так вони виявляють свою ніжність, подяку господареві за ласку, тепло, їжу. Але що ще несе в собі це муркотіння, і як кішки взагалі виробляють такий звук?

Що таке муркотіння і як воно проявляється

Муркотіння – найбільш впізнавана ознака задоволення кішки. Такий звук тварини з сімейства котячих видають майже кожен раз, коли їх чешуть, гладять або годують. Так що це, просто своєрідна відповідь на ласку?

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Насправді все набагато складніше і досконально це питання ще не вивчене. Але вже достеменно відомо, що муркотіння не завжди пов'язане з позитивними емоціями у котів. Ці тварини видають подібні звуки й у разі стресових станів, і під час відновлювальних періодів після травм. Тому досить важливо розуміти, чому мурчить кіт.

Під муркотінням мається на увазі процес, під час якого утворюються ритмічні горлові звуки, що перериваються м'язами гортані та діафрагмою. Вони не припиняються зі вдихом або видихом. Показники звукової частоти відповідають діапазону 25 – 150 Герців, конкретний показник залежить від певної ситуації.

Яким органом мурчать кішки

Муркотіння створюють м'язи всередині гортані кішки між підставою черепа і підставою язика – тонко пов'язані під'язикові кісточки. Коли вони рухаються, то розширюють і стискають голосову щілину (частина гортані, яка оточує голосові зв'язки). У результаті повітря вібрує кожен раз, коли кішка вдихає і видихає.

Чому кішки мурчать

Десятиліттями вважалося, що муркотіння – це така форма комунікації. На початку 2000 років виникла гіпотеза, що воно може мати й іншу мету. Роботи Елізабет фон Моггенталер, Карен Оверол і інших привели до розуміння того, що муркотіння також має ознаки заспокоєння і зцілення. Звукові коливання в його процесі сприяють загоєнню і підвищенню щільності кісткової тканини.

Зазвичай кошенята починають мурчати вже у віці двох днів після народження. Цей звук також допомагає їх матерям знайти своє потомство, коли приходить час годування. Мами-кішки муркочуть в процесі годування і вилизування свого потомства, підбадьорюючи та заспокоюючи його.



Через два дні після народження кошеня вже може муркотіти / Зображення з Unsplash

Нерідко поведінка з котячого дитинства залишається й у деяких дорослих кішок, які муркочуть перед вживанням їжі (своєрідна спроба переконати людину, що прийшов час поїсти), а деякі продовжують мурчати й в процесі годування. Цікаво, що під час випрошування їжі звук муркотіння трохи видозмінюється, стаючи більш високочастотним і трохи нагадуючи звук "няв" або плач кинутих кошенят/крик дитячого невдоволення. Люди чутливі до плачу дитини, тому підсвідомо реагують на подібний звук у муркотінні.

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Є кішки, які голосно муркочуть під час обережного дослідження нової території. Також ці улюбленці можуть мурчати після того, як їх налякали, тобто після стресових випадків (наприклад, після переслідування собакою).

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У вчених досі мало розуміння того, як коти муркочуть один з одним у дикій природі. Але очевидно, що вони роблять це, коли вилизують один одного. Можливо, це значить щось на кшталт "я хочу це", "нумо ділімося ресурсами" тощо. Також муркотінням вони показують один одному відсутність агресії й приязність. Якщо на тварину нападає інший кіт, то жертва цілком може відповісти муркотінням у знак незахищеності.

У будь-якому випадку дослідження ще тривають. Поки встановлено такі важливі моменти:

Переважно діапазон муркотіння становить 25 – 50 Герців. Якщо у тварини перелом кісток, то вона буде видавати саме такі звуки. Зазначені частоти добре впливають на загоєння переломів і відновлення кісткової тканини. Вібрація з частотою близько 120 Герців позитивно впливає на відновлення сухожиль. Показники звуку в діапазоні 18 – 35 Герців кішки видають, якщо отримали забиття, яке стало результатом обмеження рухливості. Таке муркотіння добре позначається на відновленні рухливості суглобів. Муркотіння в діапазоні 50 – 150 Герців допомагає полегшити больові відчуття. Показники терапевтичних частот, які сприяють відновленню м'язів, складають від 2 до 100 Герців. На частоті 100 Герців мурчать кішки з наявністю хронічного обструктивного захворювання легень.



Муркотіння може нести пряму користь здоров'ю людини / Зображення з Unsplash

Можливо, кішки адаптували свою нормальну поведінку, витрачаючи значну частину дня на відпочинок. В результаті розвинулося муркотіння, як енергоефективний спосіб зберегти кістки та тканини в хорошому стані.

Звичайно, коти часто мурчать і заради комунікації з людиною, щоб проявити своє вдоволення, почуття подяки. Вони видають такі звуки, коли їх пестять, пригощають смачними ласощами або під час повернення господаря додому.

Чим муркотіння кішки корисно для людини

Учені довели, що муркотіння котів цілюще впливає на людське здоров'я. Вихованці допомагають своєю звуковою терапією:

відновити кісткову тканину людського організму;

умиротворити та заспокоїти людей під час стресу і за наявності нервових розладів;

поліпшити мозковий кровообіг і зменшити ризик виникнення інсульту;

знизити показники тиску, нормалізувати пульс;

зменшити ризики виникнення хвороб серця.

Процес, коли кішка мурчить, одночасно перебираючи лапками та випускаючи кігті, порівнюють з голковколюванням.

: у власників котів тривалість життя більша в порівнянні з людьми, які не мають домашніх тварин.

Якщо дитина росте поруч із кішкою, тоді вона менше схильна до ризику виникнення астми. Річ у тому, що коли малюки до 3 років постійно спілкуються з тваринами, це допомагає сформувати імунітет до хвороб дихальних шляхів, зокрема до астми. Оскільки в слині та шерсті кішок присутні алергени, за умови регулярної дії вони допомагають сформувати стійкість до захворювання.

Хто ще крім кішок вміє муркотіти

Якщо ви думаєте, що муркотіти вміють тільки домашні кішки, то ви дуже помиляєтеся. Насправді цей талант притаманний багатьом представникам сімейства котячих (рисі, лісові коти та ін.) й деяким представникам віверових (звичайні та тигрові генети).

Дикі кішки в природі мурчать, як і ваш домашній кіт. Відрізняються тільки частота, тривалість та амплітуда муркотіння. Наприклад, частота муркотіння гепарда складає приблизно 20 – 140 Герців.