Чому коти гризуть кабелі і дроти та як цьому запобігти

Якщо у вас є кіт, скоріш за все, ви були свідком того, як він перетирає дріт між зубами, грається з кабелем і гризе його. Причин таких дій декілька, і деякі з них можуть бути небезпечними.

Ба більше, жування електричного кабеля під напругою може призвести до трагедії. Тому кота потрібно якнайшвидше відучити від цієї шкідливої звички.

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Любов котів до електричних шнурів

Чому кішки вибирають електричні шнури для жування – достеменно не розгадана загадка. Одна з теорій полягає в тому, що шнур нагадує хвіст іншої тварини. Їхній основний котячий інстинкт нібито змушує атакувати все, що виглядає як хвіст. Втім, ця теорія не пояснює того, чому кішка продовжує жувати шнур після того, як виявить, що це зовсім не тварина.

Зрештою, що б не штовхало кота брати дріт під напругою до пащі – це небезпечно. Не кажучи вже про те, що так псуються ваші електроприлади.



Кіт може постраждати від струму / Фото з freepick

Причини жування кабелю чи дроту

Коли коти жують неживі предмети, такі як електричні шнури, поведінка може бути викликана обсесивно-компульсивним розладом (ОКР) або іншими факторами довкілля або здоров'я. Наприклад, це може бути стоматологічна проблема, спосіб кішки зняти стрес або просто "помилка".

Обсесивно-компульсивний розлад

Обсесивно-компульсивні розлади (ОКР), що включають жувальну та гризливу поведінку, найчастіше розвиваються у сіамських та бірманських кішок. У цих котячих може виникнути сильне бажання жувати, смоктати, а іноді навіть їсти неїстівні предмети.

Наразі немає пояснення, чому у деяких кішок розвивається особлива комбінація симптомів ОКР. Самокаліцтво, особливо при жуванні хвоста, і повторюване переслідування хвоста – це одні з перших симптомів ОКР.



Раннє відлучення від кішки може спричиняти ОКР / Фото з pixabay

Також цього стосується надмірне вилизування шерсті, за якого та починає випадати жмутами. Ця поведінка не повністю зрозуміла. Як одна з ймовірних причин – передчасне вилучення кошеняти від матері. Якщо ваша кішка має сіамські коріння, на жування може вплинути генетика.

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Стоматологічні проблеми

Коти, що мають біль у роті через стоматологічні проблеми, можуть гризти усе підряд, намагаючись зняти дискомфорт. Від 50 до 90% кішок у віці старше 4 років страждають на певну форму стоматологічних захворювань. Важливо вирішувати цю проблему заздалегідь за допомогою регулярної ветеринарної стоматологічної допомоги, включаючи огляди та чищення.

Нудьга чи бездіяльність

Коли кішка не бігає, активно не грається чи досліджує світ, це може змусити її шукати інших шляхів збуту енергії. Подібно до собак, коти теж можуть бути руйнівниками дому, коли їм нема куди виплескати енергію. Варто не забувати про ігри з котом та активності.



Потрібно бавитися не лише з кошенятами / Фото з Unsplash

Дефіцит вітамінів

У рідкісних випадках дефіцит поживних речовин асоціюється з жуванням дивних матеріалів. Є припущення, що кішка інстинктивно розуміє, що в її раціоні бракує поживних речовин, і прагне їх замінити, але може вибирати невідповідні продукти для вживання. У деяких кішок, які раптово починають гризти неїстівні предмети, виявляють анемію.

Стрес

Стрес може викликати широкий спектр незвичайних форм поведінки. У цих випадках жування служить для зняття тривоги і просто змушує кота почуватись краще емоційно.

Як запобігти тому, що кіт жує кабелі

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Універсальна порада – відвезіть кішку до ветеринара для перевірки і виключення проблем зі здоров'ям. Якщо причина жування кабелів не пов'язана зі здоров'ям – можна намагатися зменшити котячі "атаки" на кабелі.

Сховайте електричні шнури, пропустивши їх через труби з ПВХ. Так кіт просто не матиме до них доступу. Так, це може виглядати не естетично і не вписуватися в інтер'єр, але це найпевніший спосіб убезпечити улюбленця.

Намажте шнури речовиною, що містить ментол. Цей запах може бути для кота дуже неприємним і він оминатиме його десятою дорогою.

Встановіть біля шнурів детектор руху Ssscat, який "шипить", якщо кіт підходить надто близько.

Запропонуйте коту альтернативи жування, наприклад, картон. Деяким кішкам також подобається гризти найменші за розміром собачі жувальні шкурки. Їх попередньо варто розм'якшити у воді.

Додайте в раціон вашої кішки перетравлену клітковину, що спонукає деяких кішок зменшити жувальну активність або взагалі її припинити.

Свіжа котяча зелень, зелена квасоля або салат, додані в миску для котячих кормів, можуть допомогти.

Якщо ви підозрюєте, що ваш кіт хворий, зателефонуйте ветеринару. З питань, що стосуються здоров'я, варто завжди звертатися саме до спеціаліста. Він знає історію здоров'я тварини і може дати найкращі рекомендації для вашого улюбленця.