Чому кіт вас облизує: 3 причини

Більшості з котовласників відоме відчуття, коли улюбленець шорстким язиком починає вилизувати руки чи обличчя. Цілком сподівано, коли чотирилапий робить це після того, як ви поїли щось із того, що він любить.

Багатьом власникам коти вилизують руки, почувши запах риби чи сметани. Однак, крім сигналу "пригости смачненьким і мене", коти облизуванням повідомляють і іншу важливу інформацію.

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Чому коти облизують людей

Хоча важко визначити, чи відчувають коти такі складні емоції, як любов, облизування є ознакою прихильності. Коти зазвичай вилизують себе для догляду. Кішки-матері вилизують своїх кошенят саме через піклування.

Коти облизують один одного на знак прихильності. Щодо людей, то вони вдаються до цього через кілька причин. Вони переважно зводяться до проявів прихильності.



Облизуванням коти показують свою прихильність / Фото з Unsplash

Ознаки прихильності

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Так само, як ви виявляєте прихильність до своєї кішки, погладжуючи її, ваша кішка може спробувати повернути послугу, облизуючи вас. Кошенята використовуватимуть лизання як спосіб полегшити тривогу: так, як людина може використовувати обійми.

Якщо ваш кіт любить лизати вас, це, мабуть, означає, що він хотів би натомість отримати якусь прихильність. Тому наступного разу обов'язково попестіть його, якщо не робили цього раніше.



Кіт заявляє "попесть мене", коли облизує вас / Фото з Unsplash

Позначення території

Коти використовують феромони для позначення своєї території. Здебільшого вони роблять це сечовипусканням, та інколи вдаються і до інших способів. Облизування та тертя мордочкою об голову – це способи, з якими коти можуть ласкаво "позначати" вас як частину майна.

Коли ваша кішка лиже вас або треться – це підтверджує, що ви для неї важливі, і вона хоче, щоб усі інші коти це знали. Іноді інші коти ухиляються, відчувши запах іншої кішки.

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"Догляд за людиною"

Коти думають, що люди – теж коти і про них треба піклуватися. Чудовим прикладом є чотирилапий, який залишатиме мертвих мишей або птахів біля свого господаря, намагаючись поділитися "смачним гостинцем".

Також відомо, що коти дарують своїм господарям живих тварин, намагаючись навчити їх полювати. Зрозуміло, що багато котів не тільки сприймають своїх господарів як частину сім'ї, а вважають трохи невмілими "недокотами".



Коти можуть ухилятися від руки, відчувши феромони іншого кота / Фото з Unsplash

Коли коти вилизують вас, це може означати, що вони намагаються навчити вас доглядати за собою. Це спогад про те, що вашу кішку вилизувала матір.

Кішки дуже уважно ставляться до настрою свого господаря. Наприклад, ваша кішка більш ласкава, коли ви перебуваєте в стресі або хворі. Вона намагається заспокоїти вас.

Може бути неприємно

Ретельне облизування від кота не завжди є комфортним. Це через котячі язики із "гачками", які спрямовані назад. Вони призначені витягувати і чистити шерсть подібно до гребінця.



Шорсткий язик кота із "гачками" / Фото з istock

Пам'ятайте, якщо кішка вилизує вас – то це добре. Так вона просто намагається виявити якусь любов.