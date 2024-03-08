Вчені, які зацікавилися таким питанням, навели кілька доказів, чому кішки сплять поряд із людьми.

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Чому кішки вночі сплять поряд із людьми?

Повний контроль

Кішка завжди спостерігає. Навіть коли відпочиває. Тому вона лежить з людиною або зовсім на ній, щоб знати, коли вона прокинеться і вітатиме її першою.

А ще вихованець може масажувати господаря лапами, щоб вже точно знати, що інші вихованці не посягнуть на людину-улюбленця.

Любов до тепла

Кішки люблять тепло. Якщо вдень улюблене місце кішки — кухня, тепле місце біля батареї або нагріте сонцем підвіконня, то вночі — це тепле ліжко.

Старі звички з дитинства

Малята-кошенята сплять з мамою-кішкою. Навіть після дорослішання звички у деяких кішок зберігаються. Вони вважають ліжко людини своїм місцем для сну. Відучити від щоденного сну в ліжку людини вихованця складно.

Безпека

Кішка, вважаючи людину більшим і сильнішим хижаком, йде спати до неї на ліжко, знаючи, що людина її точно захистить від небезпеки. Тут вона почувається безпечно та спокійно.

Чому коти люблять спати поряд з людьми / Фото Unsplash

Привернення уваги

Коли кішці не вистачає господарської уваги та ласки, вона найчастіше лягає перед обличчям власника і починає мурчати, нагадуючи про себе.

Довіра та любов

Лягаючи на груди, спину або ноги людини або повертаючись спиною, кішка виявляє довіру. Особливо цінно, коли кішка починає масажувати господаря передніми лапками, а потім лягає поруч і заводить свою пісеньку. Глибокий та спокійний сон власнику забезпечений.

Рідний запах

Якщо кошеня взяли від матері у ранньому віці, то воно швидко звикає до запаху господаря. Особливо подобається кішкам запах волосся, поту людини. Тому кошенята намагаються лягти ближче до шиї, пахв господаря.

Стукіт серця заспокоює пухнастих малюків, тому вони люблять спати на грудях господаря. Так їм здається безпечніше і нагадує про матір.

Не обов'язково розкривати таємниці, які ховають від нас кішки, коли ясно одне: кішки шукають у нашому обличчі захист, любов, турботу та тепло. Для нас нагодувати та приголубити вихованців — хвилинна справа, а для них це ціле життя.

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