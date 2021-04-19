Чому кішки уві сні притискаються до хазяїна: цікаве пояснення

Господарі чотирилапих нерідко вночі прокидаються від того, що улюбленець буквально "заблокував їх" – притиснувся усім тілом і людині немає куди посунутися. Багато хто не хоче тривожити котика й спить у незручній позі.

Коти притискаються до хазяїна не тільки для того, щоб зігрітися. Існує кілька причин, чому в нічну пору улюбленець хоче бути якомога ближче до вас.

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Кішка почувається захищеною



Поруч з хазяїном кішка почувається в безпеці / Фото Unsplash

Сон з господарем дає тварині змогу розслабитися. Зазвичай кішки сплять дуже чуйно, щоб відреагувати на найменшу небезпеку. А коли кішка вкладається поруч із хазяїном, вона відчуває додатковий захист. Так тварина демонструє свою довіру до господарів.

Додаткове джерело тепла



Уві сні котам потрібно підтримувати сталу температуру / Фото Unsplash

Усі ми не раз бачили, як кішка лягає спати на светр, рушник, у коробку – туди, де її зовсім не чекали. Річ у тому, що будь-яка "підстилка" допомагає тварині підтримувати оптимальну температуру тіла для сну – близько 39 градусів.

З цією метою чотирилапі залізають спати на коліна, а також притискаються до людей. Коли йдеться про сон, тепло для кішок стає основним пріоритетом.

Особисті кордони

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для ньогорозроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Кішки – тварини, які мітять свою територію. Коли вони сплять на людині, то так маркують її, а також ліжко, як своє місце.

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Зізнання у коханні



Якщо кішка лягає спати поруч із вами – так вона виявляє свою любов / Фото Unplash

Кішки по-різному виявляють свою любов. Коли улюбленець приходить спати до власника, сідає або лягає на нього – так тварина демонструє, що любить свою людину, довіряє їй та хоче проводити із нею час.