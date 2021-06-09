Чому кішка виляє хвостом: 9 несподіваних сигналів котячого тіла

Якщо з собаками усе просто – виляє хвостом, значить, радіє, то з котиками ситуація зовсім не така однозначна. Дізнайтеся, про що хоче розповісти ваша кішка за допомогою свого хвоста.

Відповідальні господарі котів завжди намагаються зрозуміти, що значать ті чи інші сигнали від улюбленців. Про що може розповісти котячий хвіст?

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Кішка виляє хвостом

Якщо вона робить це ліниво та стримано, це може свідчити про своєрідні котячі "роздуми" (наприклад, як стрибнути на верхню полицю). Якщо ж кішка активно махає хвостом, значить, їй щось не подобається і вона може зробити "кусь".

Кішка тримає хвіст пістолетом

Якщо хвостик кішки впевнено дивиться вгору, це – хороший знак. Ваша улюблениця має чудовий настрій, настроєна дружелюбно й не проти, щоб її почесали за вушком.

Хвіст "вібрує"

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Вібруючий хвіст свідчить про цікавість / Фото Unsplash

Це свідчить про те, що кішка хвилюється. Однак найчастіше це вібрування є позитивним. Зазвичай коти поводься так, коли бачать, як в їх миску насипають корм, або ж помітили птаха чи інший об'єкт для полювання.

Хвіст опущений донизу

Свідчить про те, що кішка чимось стурбована. Щось тривожить або насторожує її. Так тварина може відреагувати навіть на незнайомий запах.

Хвіст схожий на знак питання



Округлий хвостик може свідчити про цікавість / Фото Kot-Pes

Якщо ви бачите такий хвіст у свого улюбленця, це значить, що тварина настроєна цілком мирно. Можливо, вона хоче погратися та поспілкуватися з вами.

Махає хвостом вгору і вниз

Якщо кішка так робить, краще її не чіпати. Цей сигнал свідчить про те, що тварина налякана або напружена. Найкраще – спробувати переключити її увагу на щось приємне.

Розпушила хвіст

Якщо при цьому кішка ще й вигнула спину та притисла вуха до голови – це сигнал злості й готовності до атаки. Або навпаки, кішка готується захистити свою територію або себе, бо не бачить можливості втекти.

Хвіст опущений та затиснутий між лапами

Це сигнал того, що кішка дуже боїться. Вона хоче ніби стати менше та непомітніше, тому максимально "стискається".

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Якщо хвіст "обіймає" кішку



Котик обіймає себе хвостиком для затишку / Фото Unsplash

Так ваша улюблениця робить собі затишний куточок і відпочиває. Тому не чіпайте її, а дайте насолодитися теплом та спокоєм.