Ответственные хозяева котов всегда пытаются понять, что значат те или иные сигналы от любимцев. О чем может рассказать кошачий хвост?
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Кошка виляет хвостом
Если она делает это лениво и сдержанно, это может свидетельствовать о своеобразных кошачьих "размышлениях" (например, как прыгнуть на верхнюю полку). Если же кошка активно машет хвостом, значит, ей что-то не нравится и она может сделать "кусь".
Кошка держит хвост пистолетом
Если хвостик кошки уверенно смотрит вверх, это – хороший знак. Ваша любимица имеет отличное настроение, настроена дружелюбно и не против, чтобы ее почесали за ушком.
Хвост "вибрирует"
Вибрирующий хвост свидетельствует об интересе / Фото Unsplash
Это свидетельствует о том, что кошка волнуется. Однако чаще всего это вибрация является положительной. Обычно коты ведут себя так, когда видят, как в их миску насыпают корм, либо же заметили птицу или иной объект для охоты.
Хвост опущен вниз
Свидетельствует о том, что кошка чем-то обеспокоена. Что-то тревожит или настораживает ее. Так животное может отреагировать даже на незнакомый запах.
Хвост похож на знак вопроса
Округлый хвостик может свидетельствовать об интересе / Фото Kot-Pes
Если вы видите такой хвост у своего любимца, это значит, что животное настроено вполне мирно. Возможно, оно хочет поиграть и пообщаться с вами.
Машет хвостом вверх и вниз
Если кошка так делает, лучше ее не трогать. Этот сигнал свидетельствует о том, что животное напугано или напряжено. Лучше всего – попробовать переключить его внимание на что-то приятное.
Распушила хвост
Если при этом кошка еще и выгнула спину и прижала уши к голове – это сигнал злобы и готовности к атаке. Или наоборот, кошка готовится защитить свою территорию или себя, потому что не видит возможности убежать.
Хвост опущен и зажат между лапами
Это сигнал того, что кошка очень боится. Она хочет будто стать меньше и незаметнее, поэтому максимально "сжимается".
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Если хвост "обнимает" кошку
Котик обнимает себя хвостиком для уюта / Фото Unsplash
Так ваша любимица делает себе уютный уголок и отдыхает. Поэтому не трогайте ее, а дайте насладиться теплом и покоем.