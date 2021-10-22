Чому дикі гуси можуть літати догори дригом: цікаве пояснення вчених

Чи знали ви, що дикі гуси здатні перевернутися в польоті та продовжити свій шлях таким дивним способом? Дізнайтеся, як вони це роблять і для чого їм це потрібно.

Вміння літати догори дригом може врятувати диким гусакам життя. Іноді перевернутого гусака щастить упіймати в об’єктив фотокамери або зняти на відео.

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У Нідерландах сфотографували перевернутого гусака

Нідерландський фотограф Вінсент Корнеліссен зробив світлину гусака, який перевернувся в польоті. Це фото викликало жваве обговорення в мережі.

Однак світлина є цілком реально. Чому цей гусак перевернувся в польоті – невідомо, однак таке іноді трапляється.

Український проєкт "По той бік новин" провів ціле розслідування, щоб довести читачам, що фото перевернутого гусака не є підробкою.





Світлина, що викликала обговорення / Фото Vincent Cornelissen / The Telegraph

Як називається такий спосіб польоту

Такий спосіб назвали "whiffling". У перекладі з англійської мови це означає "свист". На просторах мережі можна знайти чимало відео із гусаками, що перевертаються в польоті. Щоправда, зазвичай вони мають досить погану якість, адже не кожна камера здатна якісно зафільмувати птахів у небі.

Чому гуси перевертаються в польоті

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію кормуякий не тільки смачний, але й корисний.

Перевертання у повітрі дає гусакам змогу швидко знизитися. Птахи втрачають швидкість та приземляються набагато скоріше, ніж якби робили це звичним способом.

Науковці вважають, що таке різке зниження допомагає гусакам уникати нападу хижаків. Також гуси можуть різко приземлятися, коли бачать їжу.

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Гуси перевертаються в польоті: дивіться відео

Уповільнена зйомка перевернутих гусей: відео