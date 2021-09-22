Чоловік і його пес пройшли відстань "довкола Землі" за 8 років: як їм це вдалося
Джерело:People
68-річний Майк Мітчел з Аляски та його маленький песик Ченс обожнюють гуляти. Разом вони подолали відстань 40 тисяч кілометрів, що дорівнює довжині екватора.
Майк та Ченс мешкають в Анкориджі, що на Алясці. Їх історія почалася 8 років тому, коли чоловік побачив рекламу породи ши-цу в інтернеті.
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Майк та Ченс щодня проходять великі відстані / Скриншот з відео
У свій 60-й день народження Майк Мітчел взяв у дім нового члена – ши-цу на прізвисько Ченс. Як їм вдалося пройти відстань "довкола Землі"? Вони просто люблять гуляти.
Я люблю гуляти, Ченс любить гуляти. Ми 2 горошини в стручку. Якось нам вдалося пройти відстань довкола планети. Я думаю, це чудово, – розповідає Майк.
Проходять до 20 кілометрів на день
За підрахунками власника собаки, вони проходять близько 3000 миль (понад 4800 кілометрів) за рік. Тривалість своїх прогулянок Майк записує на смарт-годинник.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
Вранці чоловік і пес долають відстань від 16 до 20 кілометрів. Потім вони повертаються додому, щоб поснідати й трохи подрімати.
Ши-цу на прізвисько Ченс / Скриншот з відео
Попри таке досягнення, зупинятися Майк та Ченс не планують. Та й лікарі мотивують чоловіка гуляти далі – адже це надзвичайно корисно для його здоров'я.
Чоловік та пес пройшли 40 тисяч кілометрів: дивіться відео
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Прогулянки життєво важливі для собак
- Вони допомагають тваринам витрачати енергію.
- Фізичні навантаження сприяють підтримці здорової ваги улюбленця.
- Довгі години, проведені разом, сприяють формуванню емоційного зв'язку між твариною та людиною.
- Гуляти на свіжому повітрі корисно не тільки собакам, а і їх власникам.