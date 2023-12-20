Чоловік викинув 16-річного собаку на смітник: чотирилапий повернувся з поліцією

У США чоловік замотав свого собаку в чорний пакет і викинув у контейнер для сміття. Тваринка чудом вижила, і вирішила покарати вже колишнього господаря.

Завдяки вшитому мікрочипу та вебкамерам собака Ксила "вказала" місцевому шерифу на свого непорядного господаря. Деталі неймовірної історії – читайте далі!

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Історія порятунку Ксили

У четвер, 14 грудня, 55-річний Ентоні Беллман з Флориди, сказав своїм родичам, що відвезе 16-річну ши-тцу до місцевого притулку Humane society. Але вчинив інакше.

Під час інциденту на камеру сусідньої будівлі було знято, як чоловік зупинив автомобіль біля магазину Family Dollar у Ліхай-Ейкрес, й бездушно дістав беззахисну собаку, на ім'я Ксила, замотану в пакеті для сміття. Він безсердечно жбурнув її у контейнер з великої відстані.

Жодна жива істота не заслуговує на те, щоб її викидали як сміття. Мене нудить, коли я це бачу,

— сказав шериф округу.

Офіс шерифа використав мікрочип, імплантований собаці, щоб вистежити зловмисника. Швидко відреагувавши, правоохоронці прибули до дому в Ліхай-Ейкрес через дві години після порятунку ши-тцу.

Ксила, яка вижила після жахливого вчинку непорядного господаря / Фото Lee County Sheriff's Office

Дивно, але домовласник привітав "гостей" у тому самому одязі, яке видно на записі вебкамери.

Чоловік вже притягувався

Беллману висунули офіційні звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами за обтяжувальних обставин. Його ім'я буде внесено до реєстру місцевих живодерів.

Згідно з повідомленнями, Ентоні вже притягався до відповідальності за водіння в нетверезому стані в Огайо. Однак його звільнили під заставу.

55-річний Ентоні раніше уже мав проблеми із законом / Фото Lee County Sheriff's Office

Що стосується долі Ксили, то вона жива і здорова. Зараз вона перебуває в притулку, й з нетерпінням чекає на нових господарів.

Чи зможуть домашні собаки вижити без людей?

Люди й собаки існують пліч-о-пліч тисячі років, за цей час тварини вже встигли набути репутації "найкращих друзів людини". Нещодавнє дослідження вказує на те, що приблизно 80% з одного мільярда собак у світі ведуть надзвичайно самостійне та вільне життя. Однак яка доля чекає на наших улюблених пухнастих у разі раптового та незрозумілого зникнення людства?

Прагнучи дослідити, чи зможуть чотирилапі взагалі обійтися без нас, вчені звернули увагу на цих собак-компаньйонів. Результати вас дуже здивують!