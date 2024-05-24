Чоловік намагався "прихлопнути тілом" кита-вбивцю – кінець неочікуваний: відео моменту

В Новій Зеландії чоловік був оштрафований за спробу нанести "удар по тілу" косатці. Співробітники Департаменту охорони природи розкритикували дії чоловіка як нерозумні та вкрай безвідповідальні.

Чоловік спробував "прихлопнути тілом" косатку

Новозеландця оштрафували за відео, розміщене в соціальних мережах. На кадрах видно, як чоловік намагається "прихлопнути тілом" косатку, що пропливала повз його човен біля узбережжя Девонпорта в Окленді.

Дивіться також Зустріти їх – велика удача: човен полярників оточила група неймовірних китоподібних

На опублікованому відео видно, як чоловік стрибає у воду в безпосередній близькості від самця, а хтось на борту корабля знімає цей момент. На задньому плані чути сміх і лайку інших пасажирів.

Підпливаючи назад до човна, чоловік кричав, що зміг доторкнутися до тварини. Потім він знову намагався доторкнутися до косатки.



Чоловік стрибав із човна в надії доторкнутися до кита / Фото YouTube

Слідчий департаменту Хейден Лопер висловив занепокоєння діями 50-річного чоловіка, який продемонстрував нерозважливу поведінку як щодо себе, так і до тварини. Багато небайдужих людей привернули увагу департаменту до відеозапису цього інциденту, розміщеного в соціальних мережах.

Це явне порушення Закону про захист морських ссавців. Відповідно до природоохоронного законодавства косатки класифікуються як кити, і плавати з морськими ссавцями, турбувати їх або турбувати їх незаконно,

– сказав він.

Співпрацюючи з правоохоронними органами, департамент успішно встановив особу винуватця і виписав йому штраф у розмірі 600 доларів за порушення.

Як це було: дивіться відео

До слова, косатки, також відомі як кити-вбивці, перебувають під захистом Нової Зеландії, і плавати з ними заборонено.