Чоловік грає на банджо для уважної лисиці, яка любить його музику: атмосферні відео

Музикант з США тренувався грати на банджо, коли до нього завітала руда лисиця. Тварина настільки зацікавилась творчістю чоловіка, що навіть повернулася, щоб послухати його знову.

Дика лисиця радо слухає, як музикант Енді Торн грає для неї на гітарі, банджо та навіть скрипці.

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Чоловік навіть написав пісню, яку присвятив рудій меломанці.

Що відомо про Торна Енді Торн – талановитий музикант-мультиінструменталіст. Він вміє грати на багатьох струнних інструментах, а також співає. Чоловік живе в Боулдері, штат Колорадо. Раніше Торн грав у багатьох американських кантрі-групах, проте зараз веде сольну кар’єру.

Поки Торн вправлявся грати на банджо, до нього прибігла руда лисиця – тваринка неабияк перейнялася грою музиканта. Деякий час лисиця сиділа і слухала чоловіка, перш ніж піти.

Дика лисиця слухає гру музиканта: дивіться відео

Коли Торн перестав грати, вона знову підійшла, щоб попросити виступити на біс.

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Пухнаста приходила до музиканта і раніше – коли він грав на 12-струнній гітарі пісню про лисиць.

Чоловік грає на гітарі для рудої лисиці: дивіться відео

За словами Торна, лисиця стала джерелом натхнення та привернула увагу до його творчості.

Лисиця постійно реагує на мої пісні. Іноді вона буває такою снобкою – хоче, щоб усі пісні були про неї. Тож ми з дружиною Сесілією навіть записали трек про руду лисицю – вона стала найкращою приятелькою на карантині,

– розповів Торн.

Лисиця часто приходить, щоб послухати музику / Фото з інстаграму Торна

Кліп про руду меломанку від Енді Торна: дивіться відео