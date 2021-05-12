У Чикаго котів стабільно влаштовують на роботу

Чикаго протягом останніх шести років визнають найбільш забрудненим щурами містом у світі . У боротьбі з гризунами тут вже майже 10 років людям допомагають коти.

У місті діє організація "Tree House – Cats on work". Вона допомагає боротися зі щурами екологічним шляхом – за допомогою диких котів.

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"Коти на роботі": як це працює

Активісти допомагають із 2012 року і прилаштували для боротьби із гризунами понад тисячу котів. Їх розміщують по 2 – 3 особини у житлові чи комерційні приміщення. Їхнє завдання – ліквідовувати і відлякувати щурів. Коти, як правило, не з'їдають багато щурів: здебільшого вони стримують їхнє розмноження своїми феромонами.



Котів підселяють по 2 – 3 особини в одну локацію / Фото з Unsplash

Власники нерухомості та бізнесу забезпечують котів, які працюють на них, їжею, водою, притулком та оздоровленням.

У більшості випадків наші коти на роботі стають улюбленими членами сім'ї чи команди, а деякі навіть мають власні сторінки в інстаграмі,

– заявляють активісти.

Чи варто випускати котів на вулиці

Борці зі щурами у Чикаго – це дикі коти, а не домашні. Вони з різних причин не можуть мешкати вдома, оскільки мають досвід тривалого проживання на вулиці. Як зазначають в організації, на це є різні причини: втрата середовища проживання, втручання людини чи відмова від контакту з людьми. Раніше багатьох таких котів через "несприятливість характеру" могли навіть присипляти. Тепер же – вони самостійні і незалежні від волі людини.

Котів виловлюють, стерилізують та вакцинують перед тим, як доставити на "місце роботи". Кожного кота реєструють на відповідального доглядача, який має про нього дбати: забезпечувати їжу, воду та притулок.

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Працевлаштувати кота може кожен охочий, попередньо заповнивши анкету. Однак активісти зазначають: ретельно розглядають кожну заявку, тому не поспішають зі ствердною відповіддю. Перш за все вони вивчають умови, у яких буде "працювати" кіт.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.