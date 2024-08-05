У зоопарку Британії народилась одна з найрідкісніших тварин на Землі: про кого мовиться

У Честерському зоопарку, найбільшому зоопарку Великої Британії, народилося дитинча перської онагри, однієї з найрідкісніших тварин у світі, що стало значною подією в природоохоронній діяльності. Новонароджений є нащадком Азіти, найстарішого відомого представника цього виду.

Первісне середовище існування деяких ссавців, тісно пов'язаних зі свійськими ослами, розташоване в напівпустельних регіонах Ірану. На жаль, через низку несприятливих зовнішніх факторів дика популяція скоротилася до менш ніж 600 особин. Природоохоронці дедалі більше занепокоєні таким скороченням і закликають вжити негайних заходів для захисту виду. І народження нового представника – важлива подія.

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Честерський зоопарк поповнився перським онагром

Зоопарк привітав поповнення у своїй родині – новонародженого онагра, на ім'я Джаспер, що в перекладі з перської означає "скарб". Майк Джордан, директор звіринця, заявиви, що весь персонал зоопарку в захваті від появи молодої тварини.

Він сповнений енергії і любить грайливо здіймати пил, бігаючи навколо свого місця проживання,

– додав чоловік.

Представники зоопарку відзначають, що мати дитинчати, Азіта, проявляє виняткову турботу і бере активну участь у вихованні свого потомства.



Дитинча перського онагра з мамою / Фото Chester Zoo

Це справжнє диво

Природоохоронці британського зоопарку привітали народження перського онагри як видатне досягнення, зважаючи на нестабільний статус цього виду. Нещодавні звіти вказують на те, що браконьєрство, посуха та хвороби призвели до приголомшливого скорочення популяції цих рідкісних тварин на 50%.

З огляду на те, що їх чисельність у дикій природі так швидко скоротилася, а вид балансує на межі існування в Ірані, на жаль, дуже можливо, що онагри можуть вимерти в дикій природі протягом нашого життя,

– поділився невтішними даними Майк Джордан.

Честерський зоопарк поповнився перським онагром: дивіться відео

Співробітники Честерського зоопарку зберігають оптимізм щодо своїх зусиль, спрямованих на запобігання вимиранню унікальних видів тварин. І успішне народження розглядається як промінь надії на подальші зусилля зі збереження цього зникаючого виду.