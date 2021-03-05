У Черкасах виводять нову породу котів: як вони виглядають – фото

Черкащанка поставила собі за мету вивести власну породу котів. Жінка вже майже 30 років займається розведенням рідкісних порід домашніх тварин.

На виведення нової породи у черкащанки Ірини Мерзленко пішло близько 6 років. Жінка є авторкою породи – аналогів цим котам немає у всьому світі.

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У кішок породи "топаз" чорна шерсть і блакитні очі / Фото Суспільне Черкаси

Черкаська порода котів має чорну шерсть і блакитні очі. Для того, щоб досягти такого поєднання, Ірині довелося шукати потрібну породу за кордоном, а потім ще близько 4 років досліджувати літературу та експериментувати зі схрещуванням тварин.



Для виведення породи знадобилося 6 років / Фото Суспільне Черкаси

Нова порода котів має назву "топаз". Усі її представники виключно чорного кольору. Характерною особливістю цих кішок є домінантний ген блакитних очей.

У природі є тільки 2 породи кішок із блакитними очима: сіамські й білі коти. Але Ірині пощастило знайти котів, які стали родоначальниками нової породи.

Я дуже допитлива і вивчала літературу, інтернет-ресурси – все що можна було вивчити, і знайшла таку породу як "охос озулес". На фото була руда кішка з блакитними очима, і я загорілася знайти такий ген, і я знайшла, – розповідає Ірина Мерзленко.



Ці коти дуже люблять бавитися з людьми / Фото Суспільне Черкаси

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Кішки породи "топаз" дуже активні й допитливі. Вони полюбляють гратися і контактувати з людьми.

Характер у них жвавий, вони не флегмати, не боягузи. Вони добре підходять для родин з дітьми, – повідомляє пані Ірина.