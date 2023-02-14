У Черкасах на набережній Дніпра зимують лебеді

Перебування лебедів узимку в області – цілком нормальне явище, оскільки погода тепла. Про це розповів орнітолог, директор навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Максим Гаврилюк.

Зверніть увагу Вольєри вкривають ковдрами: як зимують тварини Луцького зоопарку, коли нема світла

Поява лебедів на ополонці біля міста стала можлива завдяки теплій погоді. Лебеді відлітають, або тримаються ділянок, що не замерзають, далеко від берега. Загалом, зимівля лебедів у наших широтах, явище цілком нормальне, тому за птахів не варто хвилюватись,

– пояснив він.

У Черкасах на набережній Дніпра зараз можна спостерігати лебедів-шипунів / Фото Суспільне Черкаси, Катерина Костюк​

На набережній Дніпра у Черкасах зимують лебеді-шипуни / Фото Суспільне Черкаси, Катерина Костюк​

Орнітолог зазначив, що годувати птахів хлібом, як це роблять містяни, не варто. За його словами, птахи можуть самостійно добувати собі корм і взимку.

Якщо птах декілька разів поїсть хліб, нічого страшного не буде, але вживання хліба у великій кількості призводить до смерті.

Годувати птахів хлібом не варто / Фото Суспільне Черкаси, Катерина Костюк​

На набережній Дніпра у Черкасах зимують лебеді-шипуни / Фото Суспільне Черкаси, Катерина Костюк

Максим Гаврилюк зазначив, що окрім лебедів, у Черкасах зимують птахи, які занесені до Червоної книги України. Поруч пірнають у пошуках дрібної риби гоголі та чубачі черні. Днями черкаські любителі птахів також спостерігали такого рідкісного птаха, як турпан.

Крім того, якщо придивитись навколо, можна побачити орланів-білохвостів, а в польоті – великих бакланів. Тому, бувши уважним, біля Долини Троянд можна спостерігати понад десять видів водно-болотних птахів, а не тільки лебедів-шипунів.



Понад десять видів водно-болотних птахів можна помітити біля Долини Троянд / Фото Суспільне Черкаси, Катерина Костюк

Зауважимо, аномально тепла погода взимку не могла не відзначитися на тваринах. Зокрема, на Вінниччині було помічено сліди борсука, який прокинувся зі сплячки раніше.