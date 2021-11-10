Чи бувають золотисті ретривери чорними: відповідь вас здивує

Усі ми чудово знаємо 2 надзвичайно популярних породи собак: лабрадор-ретривер та золотистий ретривер. Лабрадори бувають не тільки палевими, а й чорними й шоколадними. А ось чи існують чорні голдени?

Назва породи "золотистий ретривер" (також їх називають голден-ретривери – 24 канал) свідчить про те, що шерсть цих собак має бути світлою: від темно-золотого до кремового. Однак час від часу можна зустріти собак, що ідентичні до золотистого ретривера, й мають чорну шерсть.

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Собака породи золотистий ретривер / Фото Unsplash

Пояснює наука

Науковці стверджують, що чорних золотистих ретриверів не буває.

Всі тварини мають ген MC1R, що відповідає за колір шерсті. У цього гена так звані є домінантний та рецесивний алелі.

Домінантний алель відповідає за чорний колір шерсті, а рецесивний – за жовтий і оранжевий.

Усі чистокровні ретривери мають рецесивний ген. Отже, вони завжди будуть світлих відтінків: від жовтого до рудого.



Відтінки золотистих ретриверів / Фото The Golden Retriever Breed Standard Illustrated, by Wendy Andrews

Бувають мутації

Деякі ретривери можуть мати мутації. Однак це проявляється, як плямка чорного кольору на світлій шерсті. Повністю чорних чистокровних ретриверів не буває.



Золотистий ретривер із мутацією / Фото Flickr

А от лабрадори-ретривери можуть бути 3 кольорів: чорного, палевого та шоколадного.

Існують чорні ретривери

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця

Так, але це не голдени. Є порода із назвою "прямошерстий ретривер". Ці песики дуже схожі на золотистих ретриверів і мають чорну шерсть.



Собака породи прямошерстий ретривер / Фото Shutterstock

Характеристика породи

Прямошерстий ретривер – мисливська порода собак родом із Великої Британії. Вона виникла на основі лабрадора-ретривера, сеттера та пойнтера.

Зріст: 56 – 61 сантиметр.

56 – 61 сантиметр. Вага: 25 – 36 кілограмів.

25 – 36 кілограмів. Характер: це витривалі, енергійні та розумні собаки.



Цих собак назвали "флет" через пряму шерсть / Фото Loyal Goldens

Друга назва прямошерстих ретриверів – флет. Ця порода менш популярна, ніж лабрадори та голдени. Через візуальну схожість чимало людей можуть плутати прямошерстих ретриверів із голденами.

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