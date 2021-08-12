Будьте обережні: чому сміття небезпечне для тварин

Природа та звірі найбільше страждають від людської діяльності, яка завдає неабиякої шкоди навколишньому середовищу. Щороку зникають нові види птахів та інших тварин.

Щодня ветеринари та рятувальні служби отримують десятки дзвінків про поранених сміттям тварин, які потребують допомоги. Але скільки є таких, про яких ми навіть не здогадуємось і не встигаємо врятувати.

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Чому сміття небезпечне для тварин

Звичайні відходи, з якими ми стикаємось щодня, можуть стати смертельною зброєю для тварин. Щоб захистити наших менших друзів від випадкової та безглуздої смерті, варто правильно утилізувати сміття та використовувати багаторазові засоби.

Поліетиленові пакети



Поліетиленові пакети краще зав'язувати перед тим, як викидати / Фото RBS sanitation

Дуже часто допитливі звірі намагаються дослідити місткість пакету і залізають у нього. Всередині тварина може легко задихнутись або ж з'їсти шматки поліетилену. Для того, щоб запобігти цій неприємній ситуації, завжди зав'язуйте пакет перед тим, як його викидати.

Повітряні ліхтарі



Такі ліхтарики можуть принести шкоду тваринам / Фото Pinterest

Ваш вечір може бути не менш романтичним і без повітряних ліхтариків, які пари так полюбляють запускати у нічне небо. Хвилинне задоволення може серйозно травмувати багатьох тварин.

Повітряні кульки

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Це звичайно чудовий декор для вечірки вдома, але його варто правильно утилізувати, аби це не призвели до смерті тварин. Звірі можуть намагатись з'їсти повітряні кулі та задихнутись. Це стосується також й іншого яскравого декору. Тому, перш ніж викинути у смітник святкові атрибути, помістіть їх у пакет та міцно зав'яжіть його.

Скляні банки та пляшки



Скляні банки та пляшки важливо правильно утилізувати / Фото RSPCA

Якщо ви випадково розбили банку, ніколи не залишайте її біля смітників просто так. Тварини, які шукають їжу, можуть неабияк поранитись до гострих країв. Перед тим, як викидати скляну тару у смітник, промийте її та відправте у спеціальний контейнер для перероблення.

Гумки

На перший погляд, ця дрібничка ніяк не може зашкодити тварині. Але це далеко не так, адже у птахів та інших дрібних істот, при проковтуванні, гумки можуть спричинити задуху.

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Рибальські знаряддя



Рибальські сіті часто стають пасткою для тварин / Фото SAS

Щороку рибальські відходи стають пасткою для тисяч звірів. Вони заплутуються в сітях та гачках, які можуть проколоти шкіру. Тварини також часто пробують їх проковтнути та стають жертвами недбалих рибалок.