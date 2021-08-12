Ежедневно ветеринары и спасательные службы получают десятки звонков о раненых мусором животных, нуждающихся в помощи. Но сколько есть таких, о которых мы даже не догадываемся и не успеваем спасти.

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Почему мусор опасный для животных

Обычные отходы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, могут стать смертельным оружием для животных. Чтобы защитить наших меньших друзей от случайной и бессмысленной смерти, следует правильно утилизировать мусор и использовать многоразовые средства.

Полиэтиленовые пакеты



Полиэтиленовые пакеты лучше завязывать перед тем, как выбрасывать / Фото RBS sanitation

Очень часто любознательные животные пытаются исследовать емкость пакета и залезают в него. Внутри животное может легко задохнуться или съесть куски полиэтилена. Для того, чтобы предотвратить эту неприятную ситуацию, всегда завязывайте пакет перед тем, как его выбрасывать.

Воздушные фонари



Такие фонарики могут принести вред животным / Фото Pinterest

Ваш вечер может быть не менее романтичным и без воздушных фонариков, которые пары так любят запускать в ночное небо. Минутное удовольствие может серьезно травмировать многих животных.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты на чудеса. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Воздушные шарики

Это конечно великолепный декор для вечеринки дома, но его следует правильно утилизировать, чтобы это не привело к смерти животных. Звери могут пытаться съесть воздушные шары и задохнуться. Это касается также и другого яркого декора. Поэтому, прежде чем выбросить в помойку праздничные атрибуты, поместите их в пакет и крепко завяжите его.

Стеклянные банки и бутылки



Стеклянные банки и бутылки важно правильно утилизировать / Фото RSPCA

Если вы случайно разбили банку, никогда не оставляйте ее возле мусорников просто так. Животные, которые ищут пищу, могут изрядно пораниться до острых краев . Перед тем, как выбрасывать стеклянную тару в мусорник, промойте ее и отправьте в специальный контейнер для переработки.

Резинки

На первый взгляд, эта мелочь никак не может повредить животному. Но это далеко не так, ведь у птиц и других мелких существ, при проглатывании, резинки могут вызвать удушье.

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Рыболовные снасти



Рыболовные сети часто становятся ловушкой для животных / Фото SAS