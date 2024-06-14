"Ховались всередині шухляд": будинок жінки виявився колонією щурів – приголомшливі фото

31-річну Сару Джордан засудили до умовного тюремного ув'язнення за те, що вона утримувала у своєму будинку колонію зі 112 щурів. Ці гризуни намагалися вижити без води, будуючи великі гнізда в шухлядах і під книжковими полицями.

Співробітники служби захисту тварин, які побували в помешканні жінки у місті Лейленд (Велика Британія), були вражені жахливим запахом аміаку, що заважав їм навіть дихати. Приголомшливі кадри опублікували на загал.

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Будинок британки виявився колонією щурів

Зоозахисниця Джесс Пірс, яка звернулась із позовною заявою до Магістратського суду Престона, знайшла в будинку 2 великі щурячі клітки та 3 менші, а також ще 38 гризунів, які жили на волі.



Джесс Пірс знайшли в будинку 2 великі щурячі клітки та 3 менші / Фото Lancashire Live

Вони побудували великі гнізда всередині шухляд й під книжковою полицею, а також намагалися вижити без води.

Коли я зайшла всередину, то відчула різкий неприємний запах, від якого сльозились очі, й почала хвилюватися через ризики для здоров'я мешканців будинку. У клітках бачила підстилки, але не було ані їжі, ані води, хоча температура повітря в приміщенні досить висока. Один щур пив воду з радіатора, що протікає,

— розповідає Пірс.

Гризунів забрали під опіку благодійної організації RSPCA. У деяких тварин діагностували симптоми респіраторного дистресу, ймовірно, через аміак. Пізніше інспектори повідомили, що вагітні самки народили 80 щурят.



Будинок британки Сари Джордан виявився колонією щурів / Фото Lancashire Live

Сару Джордан засудили до чотиритижневого тюремного ув'язнення з відстрочкою виконання покарання на 18 місяців, зобов'язали дотримуватися 60-денної комендантської години з 8 вечора до 7 ранку. Також їй заборонили тримати домашніх тварин, окрім котів.

Під час слухань британка визнала себе винною у порушенні закону про захист тварин.



Джесс Пірс знайшли в будинку дві великі щурячі клітки та три менші / Фото Lancashire Live

У Сінгапурі ув'язнили чоловіка, який утримував 43 котів без води та їжі

У Сінгапурі 31-річний чоловік був засуджений до 20 днів ув'язнення за неналежне утримування 43 котів в квартирі. Це найбільше на сьогодні судове переслідування за жорстоке поводження з тваринами в країні.

Такі дії правопорушника становили небезпеку для інших жителів будинку. Жахливу історію інциденту – читайте далі у матеріалі.