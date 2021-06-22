Захотіла погладити та поспілкуватися: в Британії пес врятував жінку від самогубства

22 червня 2021 , 18:53
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Джерело:

BBC

Інцидент трапився неподалік Ексетера, Велика Британія. Терапевтичний пес Дігбі прийшов на допомогу молодій жінці, яка намагалася покінчити життя самогубством на автомобільному мосту.

Екстрені служби прибули на місце події. Пожежники розмовляли з жінкою, однак ситуація ставала усе тривожнішою.

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Одна з команд порятунку запропонувала залучити Дігбі, щоб собака допоміг заспокоїти жінку. На диво, це допомогло: щойно песик прибув на місце події, жінка повернула голову й посміхнулася. Їй почали розповідати історію собаки.

Дігбі – терапевтичний пес породи кокапу (суміш спанієля й пуделя), який працює в пожежній службі з 2018 року.

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Молодій жінці запропонували зустрітися з песиком, вона погодилася й злізла з перил. Рятувальники доправили її в безпечне місце. Зараз вона перебуває під наглядом психіатрів.

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Після інциденту пожежна служба поділилася фотографією песика та історією у своєму твітері. Чимало ЗМІ написали про Дігбі й песика "осипали любов'ю".

Автор: Аліна Рудченко