У Великій Британії хочуть на законодавчому рівні заборонити утримувати слонів у зоопарках. Рекомендації щодо цього розглядає уряд країни.

Їх надала група захисту слонів Elephant Welfare Group. Уряд доручив їм розробити засновані на фактах рекомендації для покращення утримання слонів та їх благополуччя у Британії.

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У Британії можуть заборонити утримувати слонів у зоопарках

Згідно з останніми повідомленнями, припускають, що надалі Elephant Welfare Group таки рекомендуватимуть заборонити утримання слонів у неволі. Це може покласти край століттям такої практики.

Адже тварини у неволі страждають від психологічних та фізичних недуг. Директор фонду Born Free Вілл Треверс розповів, що громадськість у зоопарках бачить тварин поза контекстом їхнього природного середовища.

…Коли ми знаємо, що можемо зробити набагато краще для слонів, захищаючи їх і величезні території, які їм потрібні, щоб вони могли жити в дикій природі…

– пояснив Треверс.



Слонів у Британії можуть заборонити утримувати в зоопарках / Фото Pixabay

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina ®, який не тільки смачний, але й корисний.

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Звіт щодо слонів готували 10 років

Звіт Elephant Welfare Group готували 10 років й він грунтується на доказах. Вілл Треверс запевняє, що заборона матиме поетапний підхід.

Я думаю, що це буде прогресивний процес, за допомогою якого слони або повернуться в дику природу, або це будуть перешкоджати імпорту або розведенню слонів,

– розповів директор фонду.

У 11 зоопарках Британії живе 51 слон. Вілл Треверс припустив, що ймовірно слонів залишать жити в заповідниках.

До речі, слони складні соціальні істоти, які живуть в сім'ях. У дикій природі вони проходять до 30 миль щодня в пошуку їжі. Ба більше, на свободі вони живуть до 50 років, а в неволі – до 17 років.

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