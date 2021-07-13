У Британії можуть заборонити утримувати слонів у зоопарках: як це планують зробити
Джерело:Sky News
У Великій Британії хочуть на законодавчому рівні заборонити утримувати слонів у зоопарках. Рекомендації щодо цього розглядає уряд країни.
Їх надала група захисту слонів Elephant Welfare Group. Уряд доручив їм розробити засновані на фактах рекомендації для покращення утримання слонів та їх благополуччя у Британії.
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У Британії можуть заборонити утримувати слонів у зоопарках
Згідно з останніми повідомленнями, припускають, що надалі Elephant Welfare Group таки рекомендуватимуть заборонити утримання слонів у неволі. Це може покласти край століттям такої практики.
Адже тварини у неволі страждають від психологічних та фізичних недуг. Директор фонду Born Free Вілл Треверс розповів, що громадськість у зоопарках бачить тварин поза контекстом їхнього природного середовища.
…Коли ми знаємо, що можемо зробити набагато краще для слонів, захищаючи їх і величезні території, які їм потрібні, щоб вони могли жити в дикій природі…
– пояснив Треверс.
Слонів у Британії можуть заборонити утримувати в зоопарках / Фото Pixabay
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Звіт щодо слонів готували 10 років
Звіт Elephant Welfare Group готували 10 років й він грунтується на доказах. Вілл Треверс запевняє, що заборона матиме поетапний підхід.
Я думаю, що це буде прогресивний процес, за допомогою якого слони або повернуться в дику природу, або це будуть перешкоджати імпорту або розведенню слонів,
– розповів директор фонду.
До речі, слони складні соціальні істоти, які живуть в сім'ях. У дикій природі вони проходять до 30 миль щодня в пошуку їжі. Ба більше, на свободі вони живуть до 50 років, а в неволі – до 17 років.
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