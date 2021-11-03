Блукав вздовж огорожі й не міг возз'єднатися з мамою: як чоловік врятував маленького лося

У Канаді чоловік врятував маленького лося, що загубив маму та блукав біля траси. Як допомогли тварині – читайте у матеріалі.

Канадійка Андреа розповіла, що стояла у жахливому корку через лося, який стояв посеред дороги.

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Під час цього жінка помітила на узбіччі ще й маленьке лосеня, яке невпевнено стояло на ніжках. Він намагався перестрибнути огорожу, що вела на трасу. Проте для цього йому ще не вистачало сил. Малюк блукав вздовж огорожі, а сама мама була страшенно схвильована.

Джо Тейт, який також застряг у корку через лосину сім'ю, разом з друзями повертався з риболовлі. Чоловік вирішив допомогти маленькій істоті.

Все могло піти погано. Я розумію і знаю це. Проте все вийшло тільки на краще, і ризик, на який я пішов, цього вартував,

– прокоментував Джо Тейт.

Чоловік дочекався, коли смуга руху відгородила маму від лосеняти й кинувся до малюка. У цей час друзі загородили тварині огляд, а Джо підхопив маленьку істоту на руки й переніс через огорожу. Це допомогло лосеняті возз'єднався з матір'ю й позбутися корку на дорозі.

Дивіться фото: як чоловік рятував маленького лося

Чому вчинок чоловіка був ризикований

Лось, який перебуває у стресі через страх за дитинча, здатний серйозно зашкодити людині. Тому в таких випадках радять не втручатися.

Проте Тейт пригадав, коли підійшов до лосеняти, малюк був такий змучений, що майже впав в обійми рятівника. Без втручання людини – міг би загинути.

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