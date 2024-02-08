З мексиканською блогеркою Ісамар Гамес стався курйозний, і водночас небезпечний, інцидент. Під час прогулянки парком її переслідував жахливий чорний ведмідь.

Попри нервовий сміх, вона щосили намагалася зберігати спокій. Дівчині вдалося зафільмувати цей момент на камеру.

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Блогерка наткнулася на дикого ведмедя під час прогулянки парком

На опублікованому відео Ісамар Гамес розповіла про свої випробування. Вона показала, як щосили намагалася зберігати спокій, йдучи пустою стежкою.

Не ходи сюди. Не біжи. Просто зберігай спокій і не біжи. Мій сміх нервовий, вибачте,

– каже Ісамар, крізь нервовий сміх.

Звір не припиняв слідувати за нею і майже наближався впритул.

Блогерку переслідував парком жахливий чорний ведмідь / Фото з інстаграму @isagamez1022

Парк, де можна зустріти чорних ведмедів, розташований у місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія, штат Нуево-Леон.

На щастя, ведмідь не чіпав її. Звір йшов за блогеркою близько п'яти хвилин, але потім знайшов собі цікавіше заняття.

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Що робити при зустрічі?

У разі зустрічі з ведмедем у парку фахівці наполегливо рекомендують зберігати спокій, утримуватися від різких рухів та втечі.

Вкрай важливо не повертатися до ведмедя спиною і не дивитися йому в очі. Фахівці також не рекомендують прикидатися мертвим.

Хоча американський чорний ведмідь зазвичай уникає конфронтації, слід зазначити, що дорослий ведмідь здатен завдати смертельної шкоди людині.

У Карпатах туристка натрапила на величезного ведмедя

Альпіністка зі Львова Антоніна Черній також не сподівалася, що зустріне ведмедя, втім, їй "фортануло". Під час самотнього походу в Карпатах дівчина натрапила на "величезного, як танк" ведмедя.

Несподівана зустріч сталася, коли Антоніна підіймалася на гору Висока поблизу Осмолоди. За її словами, тварина була "величезна, як танк" і перебувала від неї всього за 150 – 200 метрів. Але, альпіністка не злякалася, дістала телефон і зафільмувала зустріч.

Українська альпіністка також написала, що попри на небезпеку, в той момент не було щасливішої людини за неї. Водночас Тоня закликала не повторювати її "трюки".