Ледь не потонув: грізний бійцівський пес врятував свого друга з басейну – щемливе відео

Не усі герої носять плащі. Ці собаки продемонстрували, що між чотирилапими теж буває міцна дружба. Стаффордширський тер'єр зумів врятувати свого друга, маленького песика, з води.

Камери спостереження на приватному подвір’ї зафіксували зворушливу картину: маленький песик впав у басейн, а великий бійцівський собака зумів його врятувати. Господарі надзвичайно пишаються своїм чотирилапим героєм.

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Інцидент стався на подвір'ї у пари, яка мешкає неподалік Йоганнесбурга, Південно-Африканська Республіка. 13-річний померанський шпіц на прізвисько Чакі випадково впав у басейн. Пес ніяк не міг вилізти самостійно.

На щастя, інший пес, стаффордширський тер'єр Джессі, помітив, що сталася біда. Він підбіг до басейну й намагався дістати шпіца. Протягом пів години Джессі не залишав свого друга, намагався витягнути його зубами, але спроби були марними.



Джессі зумів врятувати друга / Фото Byron Thanarayen

При цьому великий та сильний пес був дуже обережним, він ніби боявся нашкодити маленькому собаці своїми могутніми зубами.

Зрештою, Джессі умів витягнути маленького песика. Камери зафіксували цей момент.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.

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Господарі собак спершу не зрозуміли, що відбувається. Вони подумали, що стаффордширський тер'єр опустив голову у миску з водою. І тільки завдяки відео з камер спостереження вони побачили, як їх пес допоміг уникнути трагедії.

Подивіться відео, де пес-герой рятує свого друга