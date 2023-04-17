Поблизу Львова зафіксували сімейство косуль
Дика природа біля Львова поступово відновлюється. Про це повідомив львів'янин Андрій Риштун, поділившись відповідними знімками граційних тварин.
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Чоловік зазначив, що тварини паслися собі на полі та не звернули на нього жодної уваги.
Сьогодні прямо біля Львова спостерігав сім'ю з трьох козуль... Саме так: це не десь в Карпатах, а у нас під Львовом. Лісу там кілометр на кілометр, а живуть косулі!
– заявив він.
Риштун додав, що приємно спостерігати як дика природа потрохи відновлюється та вертається до людей: "що дикі тварини це вже не їжа, мішень чи загроза, а люди – не браконьєри".
Неподалік від Львова побачили сім'ю з трьох косуль / Фото Андрій Риштун
Тварини паслися на полі свіжого ріпаку / Фото Андрій Риштун
В лісі біля Львова помітили косуль / Фото Андрій Риштун
Львів'янин також повідомив своїм підписникам, що в цьому лісі є і печера, а зовсім поруч раніше знаходили зуби прісноводних акул та кістки печерної гієни.
На Одещині у заповіднику оселилися 40 оленів та ланей
В Одеській області на Білгородський острів в Дунайський біосферний заповідник випустили 20 європейських ланей та 20 благородних оленів в дику природу. Тварин у заповідник привезли з заходу України.
Після довгої дороги, за словами представників ГО Rewilding Ukraine, олені та лані почуваються добре, по прибуттю одразу ж вистрибнули з понтона і почали досліджувати острів.