Поблизу Львова зафіксували сімейство косуль

Дика природа біля Львова поступово відновлюється. Про це повідомив львів'янин Андрій Риштун, поділившись відповідними знімками граційних тварин.

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Чоловік зазначив, що тварини паслися собі на полі та не звернули на нього жодної уваги.

Сьогодні прямо біля Львова спостерігав сім'ю з трьох козуль... Саме так: це не десь в Карпатах, а у нас під Львовом. Лісу там кілометр на кілометр, а живуть косулі!

– заявив він.

Риштун додав, що приємно спостерігати як дика природа потрохи відновлюється та вертається до людей: "що дикі тварини це вже не їжа, мішень чи загроза, а люди – не браконьєри". Неподалік від Львова побачили сім'ю з трьох косуль / Фото Андрій Риштун Тварини паслися на полі свіжого ріпаку / Фото Андрій Риштун В лісі біля Львова помітили косуль / Фото Андрій Риштун